La película "Primate" cerrará la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián
La 36ª edición del festival se celebrará del 31 de octubre al 7 de noviembre, y el encargado de inaugurarla será "Gaua", el tercer largometraje de Paul Urkijo. En total, se proyectarán 30 largometrajes, 36 cortometrajes y 4 series, entre ellos la producción vasca "Decorado" y obras de David Lynch y Luc Besson.
El viernes, 31 de octubre, Gaua, el tercer largometraje de Paul Urkijo, inaugurará en el Kursaal la 36ª edición de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián. Ocho días después, el 7 de noviembre, la película estadounidense Primate, de Johannes Roberts, cerrará el encuentro cinematográfico en el Teatro Principal.
Entre ambas fechas, dos películas vascas más se proyectarán en el festival donostiarra, Santa Zeta , dirigida por Antonio Muñoz de Mesa, y la película de animación Decorado, producción vasca dirigida por Alberto Vázquez que se podrá ver "en versión en euskera".
En total, se proyectarán 30 largometrajes, 36 cortometrajes y 4 capítulos de series, entre los que la organización a destacado Dracula: A Love Tale, de Luc Besson; The Long Walk, basada en la novela homónima de Stephen King; la producción tailandesa A Useful Ghost; y Silencio, miniserie de vampiros dirigida por Eduardo Casanova.
Además, se celebrará por segunda vez Animedon, sección paralela dedicada al cine japonés de animación, habrá un maratón de cortometrajes vascos patrocinado por EITB y en Tabakalera se proyectarán Eraserhead (David Lynch, 1977), y La torre de los siete jorobados (Edgar Neville, 1944).
Los abonos se pondrán a la venta el 23 de octubre a las 09:00 horas en las taquillas del Teatro Principal .Las entradas sueltas, por su parte, se podrán adquirir a partir de las 11:30 horas del 27 de octubre en las taquillas del Teatro Principal y del Teatro Victoria Eugenia y en la web Donostia Kultura.
Más noticias cine
Bilbao acoge de la mano del festival Fant el preestreno de "Decorado"
El Festival de Cine Fantástico de Bilbao presenta este lunes, 20 de octubre, en Azkuna Zentroa la película de animación producida por la bilbaína Uniko y dirigida por el gallego Alberto Vázquez.
La 48ª edición de Euskal Zine Bilera de Lekeitio da a conocer los ganadores del Ganso de Oro y Ganso de Plata
"Planetagatik", de Eneko Muruzabal Elezcano, se ha llevado el premio a la Mejor Película, mientras que Aitzol Saratxaga ha recibido el premio a la Mejor Dirección por su trabajo en "Ehiza". El trabajo "Eraman zutela", de Mikel Balerdi y Deñe García-Bravo, se ha llevado el premio EITB Ikuslearen saria.
"Bizkarsoro" cierra EUNIC, el Festival de Cine Europeo
El festival se celebra en Bruselas del 6 al 16 de octubre y la obra de Josu Martínez se emitirá en versión original en euskera con subtítulos en inglés.
Tráiler de la película "Gaua"
El tercer largometraje de Paul Urkijo se ha estrenado la semana pasada en el festival de cine fantástico de Sitges. El 31 de octubre, la película, que cuenta con la participación de EITB, abrirá la 36ª Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, y se estrenará en los cines el 14 de noviembre. La película está protagonizada por Yune Nogueiras, acompañada de Elena Irureta, Ane Gabarain e Iñake Irastorza. La historia está inspirada en el siglo XVII y atravesada por el mundo nocturno de la mitología. En plena caza de brujas, Kattalin huye de su marido, abandonando el caserío en mitad de la noche. Perdida en la negrura del bosque, siente una presencia que la persigue y se topa con tres mujeres.
Lekeitio se llena de cine
El festival de cine en euskera Euskal Zine Bilera celebra este año su 48ª edición, en la que premiará a la iniciativa Pantailak Euskaraz, y, además del concurso de cortometrajes, se proyectarán Karmele y los documentales Akelarre: marearen kontra y Txillarreko sukaldaria.
'Singular', segundo largometraje de Alberto Gastesi, compite en Sitges
Escrita por los donostiarras Alberto Gastesi y Alex Merino, la película es un drama humanista de ciencia ficción que comenzó a desarrollarse hace ahora diez años. En este trabajo, patrocinado por EITB, se analizan los límites de la Inteligencia Artificial y el duelo humano. Compite en la sección oficial del festival de Sitges.
El cortometraje 'El regalo', de Lara Izagirre, obtiene el primer premio en el festival de cine Akedikhea de Berlín
El cortometraje, grabado con tres mujeres del barrio bilbaíno de Otxarkoaga, se centra en la discriminación que sufren los gitanos.
Paul Urkijo presenta su nueva película, 'GAUA', en el Festival de Sitges
El director vitoriano ha presentado su tercer trabajo, que cuenta con el apoyo de EITB, y muestra el poder del patriarcado y la empatía entre las mujeres, centrándose en la caza de brujas del siglo XVII. Llegará a los cines el 14 de noviembre.
Muere Diane Keaton, estrella de comedias como 'Annie Hall' y 'Something's Gotta Give'
La ganadora de un Óscar por la comedia de Woody Allen 'Annie Hall' cuenta con unas cien apariciones en cine y televisión.