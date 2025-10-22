El viernes, 31 de octubre, Gaua, el tercer largometraje de Paul Urkijo, inaugurará en el Kursaal la 36ª edición de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián. Ocho días después, el 7 de noviembre, la película estadounidense Primate, de Johannes Roberts, cerrará el encuentro cinematográfico en el Teatro Principal.

Entre ambas fechas, dos películas vascas más se proyectarán en el festival donostiarra, Santa Zeta , dirigida por Antonio Muñoz de Mesa, y la película de animación Decorado, producción vasca dirigida por Alberto Vázquez que se podrá ver "en versión en euskera".

En total, se proyectarán 30 largometrajes, 36 cortometrajes y 4 capítulos de series, entre los que la organización a destacado Dracula: A Love Tale, de Luc Besson; The Long Walk, basada en la novela homónima de Stephen King; la producción tailandesa A Useful Ghost; y Silencio, miniserie de vampiros dirigida por Eduardo Casanova.

Además, se celebrará por segunda vez Animedon, sección paralela dedicada al cine japonés de animación, habrá un maratón de cortometrajes vascos patrocinado por EITB y en Tabakalera se proyectarán Eraserhead (David Lynch, 1977), y La torre de los siete jorobados (Edgar Neville, 1944).

Los abonos se pondrán a la venta el 23 de octubre a las 09:00 horas en las taquillas del Teatro Principal .Las entradas sueltas, por su parte, se podrán adquirir a partir de las 11:30 horas del 27 de octubre en las taquillas del Teatro Principal y del Teatro Victoria Eugenia y en la web Donostia Kultura.