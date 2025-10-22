“Primate” filmak itxiko du Fantasiazko eta Beldurrezko Zinemaren Donostiako Astea
Urriaren 31n, ostiralarekin, Gaua Paul Urkijoren hirugarren film luzeak Donostiako Fantasiazko eta Beldurrezko Zinemaren 36. Astea inauguratuko du, Kursaalen. Zortzi egunen buruan, Primate Johannes Robertsen film estatubatuarrak itxiko du zinema topaldia, Antzoki Zaharrean, azaroaren 7an.
Bitartean, bi euskal film gehiago emango dituzte Donostian, Antonio Muñoz de Mesak zuzendutako Santa Zeta eta Decorado Alberto Vázquezen animazioko filma, Uniko euskal etxearen produkzioa, “euskarazko bertsioan”.
Guztira, 30 film luze, 36 film labur eta serieen 4 kapitulu proiektatuko dira. Besteak beste, Luc Bessonen Dracula: A Love Tale, Stephen Kingen nobela homonimoan oinarritutako The Long Walk, A Useful Ghost Thailandiako ekoizpena, eta Silencio Eduardo Casanovak zuzendutako banpiroen miniseriea.
Gainera, Animedonen animazioko zinema japoniarrari eskainitako sail paraleloa bigarrenez egingo dute, euskal film laburren maratoia egongo da, EITBk babestuta, eta Tabakaleran Eraserhead (David Lynch, 1977), eta La torre de los siete jorobados (Edgar Neville, 1944).
Urriaren 23an jarriko dira salgai abonuak Antzoki Zaharreko leihatilan, 09:00ean. Sarrera solteak urriaren 27ko 11:30etik aurrera erosi ahalko dira, Antzoki Zaharreko eta Victoria Eugenia Antzokiko leihatiletan eta Donostia Kultura webgunean.
Albiste gehiago zinema
“Decorado”ren aurrestreina hartuko du Bilbok, Fant jaialdiaren eskutik
Bilboko Fantasiazko Zinema Jaialdiak Prefant zikloan estreinatuko du animaziozko filma, astelehen honetan, urriak 20, Azkuna Zentroan, sarrera librea dela. Alberto Vazquez galiziarrak ekoitzi du Uniko euskal etxearen ekoizpena.
Lekeitioko 48. Euskal Zine Bilerak Urrezko Antzarra eta Zilarrezko Antzarra eman ditu
Film onenaren saria Eneko Muruzabal Elezcanoren “Planetagatik” lanak irabazi du, "film borobil eta jostaria" osatzeagatik. Zuzendari onenaren saria Aitzol Saratxagak jaso du, “Ehiza” filmean egindako lanagatik. EITB Ikuslearen saria, berriz, Mikel Balerdi eta Deñe Garcia-Bravoren “Eraman zutela” lanak eskuratu du.
"Bizkarsoro" filmak itxiko du EUNIC, Europar Zinemaren Jaialdia
Jaialdia Bruselan egiten ari da urriaren 6tik 16ra bitarte, eta Josu Martinezen lana euskarazko jatorrizko bertsioan emango dute, ingelesezko azpidatziekin.
"Gaua" filmaren trailerra
Paul Urkijoren hirugarren fim luzea Sitgeseko zinema jaialdian estreinatu dute joan den astean. Urriaren 31n, Fantasiazko eta Beldurrezko Zinemaren 36. Astea irekiko du, gero, EITBren parte-hartzea duen filmak, eta azaroaren 14an zinema aretoetan estreinatuko dute. Yune Nogueiras da filmeko protagonista, eta Elena Irureta, Ane Gabarain eta Iñake Irastorza ditu ondoan. XVII. mendean dago girotuta istorioa, eta gaueko mitologiak zeharkatzen du. Sorgin ehiza betean, Kattalinek senarrarengandik ihes egingo du gau batez. Baso ilunean galduta, atzetik zerbait duela konturatuko da, eta bidean hiru emakume topatuko ditu.
Lekeitio bete film
Euskal Zine Bilera euskarazko zinemaren jaialdiak 48. edizioa du aurtengoa. Pantailak Euskaraz ekimenari saria emango diote, eta, film laburren lehiaketaz gain, "Karmele" eta "Akelarre, marearen kontra" eta "Txillarreko Sukaldaria" dokumentalak proiektatuko dituzte.
Sitgesen lehiatuko da "Singular", Alberto Gastesiren bigarren film luzea
Duela hamar urte garatzen hasi zen zientzia-fikziozko drama humanista bat da. Adimen Artifizialaren eta giza doluaren mugak aztertzen dira EITBk babestutako lan horretan. Sitgesko jaialdiko sail ofizialean lehiatuko da Alberto Gastesi eta Alex Merino donostiarrek idatzitako filma.
Lara Izagirreren "El regalo" film laburrak lehen saria eskuratu du Berlinen, Ake Dikhea zinema-jaialdian
Bilboko Otxarkoaga auzoko hiru emakumerekin grabatutako film laburrak ijitoek pairatzen duten diskriminazioa du ardatz.
Paul Urkijok "Gaua" film berria aurkeztu du Sitgesko jaialdian
Zuzendari gasteiztarrak bere hirugarren lana aurkeztu du. EITBren babesa duen film honek patriarkatuaren boterea eta emakumeen arteko enpatia erakusten ditu, XVII. mendeko sorgin ehiza ardatz hartuta. Azaroaren 14an iritsiko da zinema-aretoetara.
Diane Keaton hil da, "Annie Hall" eta "Something's Gotta Give" komedietako izarra
Woody Allenen Annie Hall komediagatik Oscar saria irabazi zuen aktoreak ehun bat agerraldi egin zituen zineman eta telebistan.