Urriak 31 – azaroak 7
“Primate” filmak itxiko du Fantasiazko eta Beldurrezko Zinemaren Donostiako Astea

Urriaren 31 azaroaren 7ra bitartean izango da jaialdiaren 36. edizioa. “Gaua” Paul Urkijoren hirugarren film luzeak irekiko du, jakina zenez, eta 30 film luze, 36 film labur eta 4 serie proiektatuko dira guztira, tartean “Decorado” euskal ekoizpena, David Lynchen eta Luc Bessonen pelikulak.

Urriaren 31n, ostiralarekin, Gaua Paul Urkijoren hirugarren film luzeak Donostiako Fantasiazko eta Beldurrezko Zinemaren 36. Astea inauguratuko du, Kursaalen. Zortzi egunen buruan, Primate Johannes Robertsen film estatubatuarrak itxiko du zinema topaldia, Antzoki Zaharrean, azaroaren 7an.

Bitartean, bi euskal film gehiago emango dituzte Donostian, Antonio Muñoz de Mesak zuzendutako Santa Zeta eta Decorado Alberto Vázquezen animazioko filma, Uniko euskal etxearen produkzioa, “euskarazko bertsioan”.

Guztira, 30 film luze, 36 film labur eta serieen 4 kapitulu proiektatuko dira. Besteak beste, Luc Bessonen Dracula: A Love Tale, Stephen Kingen nobela homonimoan oinarritutako The Long Walk, A Useful Ghost Thailandiako ekoizpena, eta Silencio Eduardo Casanovak zuzendutako banpiroen miniseriea.

Gainera, Animedonen animazioko zinema japoniarrari eskainitako sail paraleloa bigarrenez egingo dute, euskal film laburren maratoia egongo da, EITBk babestuta, eta Tabakaleran Eraserhead (David Lynch, 1977), eta La torre de los siete jorobados (Edgar Neville, 1944).

Urriaren 23an jarriko dira salgai abonuak Antzoki Zaharreko leihatilan, 09:00ean. Sarrera solteak urriaren 27ko 11:30etik aurrera erosi ahalko dira, Antzoki Zaharreko eta Victoria Eugenia Antzokiko leihatiletan eta Donostia Kultura webgunean. 

Yune Nogueiras "Gaua" filmean
"Gaua" filmaren trailerra

Paul Urkijoren hirugarren fim luzea Sitgeseko zinema jaialdian estreinatu dute joan den astean. Urriaren 31n, Fantasiazko eta Beldurrezko Zinemaren 36. Astea irekiko du, gero, EITBren parte-hartzea duen filmak, eta azaroaren 14an zinema aretoetan estreinatuko dute.  Yune Nogueiras da filmeko protagonista, eta Elena Irureta, Ane Gabarain eta Iñake Irastorza ditu ondoan. XVII. mendean dago girotuta istorioa, eta gaueko mitologiak zeharkatzen du. Sorgin ehiza betean, Kattalinek senarrarengandik ihes egingo du gau batez. Baso ilunean galduta, atzetik zerbait duela konturatuko da, eta bidean hiru emakume topatuko ditu.
