ESTRENO

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El documental "Llámame Sinsorga" se estrenará en cines el 28 de noviembre

Dirigida por Marta Gómez y Paula Iglesias, el largometraje se centra en la creación de La Sinsorga, espacio feminista de Bilbao.

"Llámame Sinsorga"
Euskaraz irakurri: “Llámame Sinsorga” dokumentala azaroaren 28an estreinatuko dute zinemetan

Última actualización

El largometraje documental Llámame Sinsorga, protagonizado por Irantzu Varela y Andrea Momoitio, llegará a los cines de Hegoalde el 28 de noviembre, después de haber sido estrenado en el festival de cine de Varsovia a mediados de octubre.

La película, dirigida por Marta Gómez y Paula Iglesias, está producida por Al Borde Films (Solo son peces, Ximinoa...) y cuenta con la participación de EITB.

La obra muestra la participación de las periodistas Irantzu Varela y Andrea Momoitio en el proceso de reconstrucción del centro cultural feminista La Sinsorga. "La película pone en primer plano el trabajo invisibilizado de cinco obreras —carpinteras, interioristas, bricoladoras— que desafían los prejuicios de un oficio aún dominado por hombres.", explican.

Cine

Te puede interesar

"Aro berria" Irati Gorostidiren filma
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Tráiler de la película "Aro berria"

El primer largometraje de la directora Irati Gorostidi llegará a los cines el próximo 28 de noviembre, tras recibir una mención especial del jurado en la sección New Directors del Festival de Cine de San Sebastián.  La película, en la que participa EiTB, comienza con la asamblea de trabajadores y trabajadoras de una fábrica de contadores de agua: debatirán en torno a una huelga que finalmente no prosperará. Decepcionados, los más inconformistas derivarán sus deseos de transformación radical hacia terrenos más íntimos. Algunos abandonarán la fábrica y se integrarán en una comunidad aislada de montañas, donde decenas de jóvenes realizarán una intensa búsqueda por medio de experiencias catárticas compartidas.

Cargar más
Publicidad
X