El largometraje documental Llámame Sinsorga, protagonizado por Irantzu Varela y Andrea Momoitio, llegará a los cines de Hegoalde el 28 de noviembre, después de haber sido estrenado en el festival de cine de Varsovia a mediados de octubre.

La película, dirigida por Marta Gómez y Paula Iglesias, está producida por Al Borde Films (Solo son peces, Ximinoa...) y cuenta con la participación de EITB.

La obra muestra la participación de las periodistas Irantzu Varela y Andrea Momoitio en el proceso de reconstrucción del centro cultural feminista La Sinsorga. "La película pone en primer plano el trabajo invisibilizado de cinco obreras —carpinteras, interioristas, bricoladoras— que desafían los prejuicios de un oficio aún dominado por hombres.", explican.