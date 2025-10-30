“Llámame Sinsorga” dokumentala azaroaren 28an estreinatuko dute zinemetan
Llámame Sinsorga Irantzu Varela eta Andrea Momoitio protagonista dituen film luze dokumentala azaroaren 28an iritsiko da zinema aretoetara, urri erdialdean Varsoviako zinemaldian erakutsi eta gero.
Marta Gomez eta Paula Iglesiasek zuzendu dute filma, eta Al Borde Films etxeak (Solo son peces, Ximinoa…) ekoitzi du, EITBren parte-hartzearekin.
Irantzu Varela eta Andrea Momoitio kazetariek La Sinsorga emakumeek kudeatutako kulturgunea berreraikitzeko prozesuan nola parte hartu zuten erakusten du lanak. “Bost beharginen lan ikusezina jartzen du obrak lehen planoan —arotzak, interioristak, brikolariak—, oraindik ere gizonak nagusi diren lanbide baten aurreiritziei aurre egiten dietenak”, azaldu dute.
"Aro berria" filmaren trailerra
Azaroaren 28an iritsiko da zinema aretoetara Irati Gorostidi zuzendariaren lehen film luzea, Donostiako Zinemaldiko New Directors atalean epaimahaiaren aipamen berezia jaso eta gero. EITBren parte-hartzea duen filma ur-kontagailuen fabrika bateko langileen batzarrarekin hasten da: azkenean aurrera egingo ez duen greba bat eztabaidatuko dute. Desengainatuta, inkonformistenek eremu intimoagoetara bideratuko dituzte errotiko transformaziorako dituzten nahiak. Batzuek, fabrika utzi, eta mendietako komunitate isolatu batean integratuko dira, non dozenaka gaztek bilaketa bizia egingo duten, esperientzia katartiko partekatuen medioz.
Zinemakumeak Gara jaialdiak Alauda Ruiz de Azua, Maria Ripoll eta Al Borde Films ekoiztetxea sarituko ditu
Emakumeek zuzendutako filmen jaialdiaren 30. edizioa urriaren 27tik 30era egingo dute, Bilbon. Ruiz de Azuak eta Ripollek Simone de Beauvoir saria jasoko dute, eta Al Borde Filmsek, Bihargi EITB saria.
Zinegileek Moriarti ekoiztetxea saritu dute "Maspalomas" lanagatik
Zinema industriaren barruan zuzendarien kolektiboa ordezkatzeko sortu zen Accion elkarteak Aitor Arregiren eta Jose Mari Goenagaran ekoiztetxea saritu du larunbat honetan Espainiako Zinema Akademian izan den ekitaldian.
"Los domingos" eta "Decorado" zinema-aretoetara iritsi dira
Urrezko Maskorraren irabazlea eta animaziozko film luzea gaurtik aurrera egongo dira ikusgai Hegoaldeko zinema-aretoetan.
Zinemaldiko Urrezko Maskorraren irabazlea zinemetara heldu da
Bilbo galaz jantzi da Los domingos pelikularen aurre estreinaldirako. Donostiako Zinemaldian izandako arrakastaren ostean, Alauda Ruiz de Azuaren azken lana bihar estreinatuko da zinema aretoetan.
“Los domingos”ek Santurtzine jaialdia irekiko du, ostegunean
Alauda Ruiz de Azuaren lana Ezkerraldeko herriko jaialdian izango da ikusgai zinemetara iristeko bezperan. EITBk Euskal Pantailak saila babestuko du, euskal zortzi film lehian jarriko dituena.
Egigun bultza eta apustu "Santa Zeta"ren alde
Badakit, Gauaren ametsetan zaudete, baina Santa Zetak eskaintzen dizuena beste inork ez dizue emango.
“Primate” filmak itxiko du Fantasiazko eta Beldurrezko Zinemaren Donostiako Astea
Urriaren 31 azaroaren 7ra bitartean izango da jaialdiaren 36. edizioa. “Gaua” Paul Urkijoren hirugarren film luzeak irekiko du, jakina zenez, eta 30 film luze, 36 film labur eta 4 serie proiektatuko dira guztira, tartean “Decorado” euskal ekoizpena, David Lynchen eta Luc Bessonen pelikulak.
“Decorado”ren aurrestreina hartuko du Bilbok, Fant jaialdiaren eskutik
Bilboko Fantasiazko Zinema Jaialdiak Prefant zikloan estreinatuko du animaziozko filma, astelehen honetan, urriak 20, Azkuna Zentroan, sarrera librea dela. Alberto Vazquez galiziarrak ekoitzi du Uniko euskal etxearen ekoizpena.