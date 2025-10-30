Estreina
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

“Llámame Sinsorga” dokumentala azaroaren 28an estreinatuko dute zinemetan

Marta Gomezek eta Paula Iglesiasek zuzendu dute, eta La Sinsorga Bilboko espazio feministaren sortzeko lnak ditu ardatz.
"Llámame Sinsorga"

Azken eguneratzea

Llámame Sinsorga Irantzu Varela eta Andrea Momoitio protagonista dituen film luze dokumentala azaroaren 28an iritsiko da zinema aretoetara, urri erdialdean Varsoviako zinemaldian erakutsi eta gero.

Marta Gomez eta Paula Iglesiasek zuzendu dute filma, eta Al Borde Films etxeak (Solo son peces, Ximinoa…) ekoitzi du, EITBren parte-hartzearekin.

Irantzu Varela eta Andrea Momoitio kazetariek La Sinsorga emakumeek kudeatutako kulturgunea berreraikitzeko prozesuan nola parte hartu zuten erakusten du lanak. “Bost beharginen lan ikusezina jartzen du obrak lehen planoan —arotzak, interioristak, brikolariak—, oraindik ere gizonak nagusi diren lanbide baten aurreiritziei aurre egiten dietenak”, azaldu dute.

Zinema

Zure interesekoa izan daiteke

"Aro berria" Irati Gorostidiren filma
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

"Aro berria" filmaren trailerra

Azaroaren 28an iritsiko da zinema aretoetara Irati Gorostidi zuzendariaren lehen film luzea, Donostiako Zinemaldiko New Directors atalean epaimahaiaren aipamen berezia jaso eta gero.  EITBren parte-hartzea duen filma ur-kontagailuen fabrika bateko langileen batzarrarekin hasten da: azkenean aurrera egingo ez duen greba bat eztabaidatuko dute. Desengainatuta, inkonformistenek eremu intimoagoetara bideratuko dituzte errotiko transformaziorako dituzten nahiak. Batzuek, fabrika utzi, eta mendietako komunitate isolatu batean integratuko dira, non dozenaka gaztek bilaketa bizia egingo duten, esperientzia katartiko partekatuen medioz.

Gehiago kargatu
Publizitatea
X