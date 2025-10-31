Nueva película
Koldo Almandoz comienza el rodaje de la comedia "Azken agurra"

La próxima película del cineasta donostiarra mira a la vida y a la muerte con "ironía, ternura y profundo sentido humanista".

Koldo Almandoz "Azken agurra"ren filmatze lanak
El director Koldo Almandoz. Foto: Pedro Momeñe
El director donostiarra Koldo Almandoz (Zeru ahoak, Hondar ahoak, Oreina, Dinosaurioak...) ha comenzado el rodaje de su nuevo largometraje Azken agurra, “una comedia autoral de humor negro, o más bien color ceniza”.

Tomás Martínez, “un entrañable antihéroe” de 45 años, es un padre torpe enamorado de su joven secretaria en prácticas e intenta abrirse camino como puede, en esta película que mira a la vida y a la muerte “con ironía, ternura y un profundo sentido del humanista”.

Iñigo Azpitarte (Handia) y la debutante Izaro Nieto protagonizan la película, en un elenco en el que los acompañan Iñaki Beraetxe, Iraia Elias y Josean Bengoetxea, con la colaboración de Pako Sagarzazu.

La película, revestida de “humor laconico”, está siendo rodada “en un San Sebastián que no sale en las postales”, Orio, Errenteria, Pasaia e Irun.

Azken agurra permite hablar de las pequeñas miserias de los seres humanos. A pesar de ser un guion con un marcado enfoque existencialista, no es en absoluto una película pesimista. Porque en la vida hay gestos y hechos que nos salvan. Decimos que es una comedia color ceniza porque nuestros personajes, además de su miseria, avaricia y egoísmo, tienen ternura, compasión y capacidad para el amor”, explica Almandoz.

La película, rodada en euskera, cuenta con la participación de EITB y es un proyecto de las productoras Txintxua Films y Garabi Films. 

Rodaje de la película "Azken agurra". Foto: Pedro Momeñe.
