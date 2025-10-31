Koldo Almandoz comienza el rodaje de la comedia "Azken agurra"

El director donostiarra Koldo Almandoz (Zeru ahoak, Hondar ahoak, Oreina, Dinosaurioak...) ha comenzado el rodaje de su nuevo largometraje Azken agurra, “una comedia autoral de humor negro, o más bien color ceniza”.

Tomás Martínez, “un entrañable antihéroe” de 45 años, es un padre torpe enamorado de su joven secretaria en prácticas e intenta abrirse camino como puede, en esta película que mira a la vida y a la muerte “con ironía, ternura y un profundo sentido del humanista”.

Iñigo Azpitarte (Handia) y la debutante Izaro Nieto protagonizan la película, en un elenco en el que los acompañan Iñaki Beraetxe, Iraia Elias y Josean Bengoetxea, con la colaboración de Pako Sagarzazu.

La película, revestida de “humor laconico”, está siendo rodada “en un San Sebastián que no sale en las postales”, Orio, Errenteria, Pasaia e Irun.

“Azken agurra permite hablar de las pequeñas miserias de los seres humanos. A pesar de ser un guion con un marcado enfoque existencialista, no es en absoluto una película pesimista. Porque en la vida hay gestos y hechos que nos salvan. Decimos que es una comedia color ceniza porque nuestros personajes, además de su miseria, avaricia y egoísmo, tienen ternura, compasión y capacidad para el amor”, explica Almandoz.

La película, rodada en euskera, cuenta con la participación de EITB y es un proyecto de las productoras Txintxua Films y Garabi Films.