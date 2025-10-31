Pelikula berria
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Koldo Almandoz “Azken agurra” komedia filmatzen hasi da

Donostiar zinemagilearen hurrengo filmak “ironiaz, samurtasunez eta zentzu humanista sakonez” begiratzen die bizitzari eta heriotzari.

Koldo Almandoz "Azken agurra"ren filmatze lanak

Koldo Almandoz zuzendaria. Argazkia: © Pedro Momeñe

Azken eguneratzea

Koldo Almandoz donostiar zuzendaria (Zeru ahoak, Hondar ahoak, Oreina, Dinosaurioak…) film luze berri bat filmatzen hasi da, Azken agurra “autore komedia beltza edo errauts kolorekoa”.

Tomas Martínez 45 urteko “antiheroi maitagarria” da, “bizitzari ironiaz, samurtasunez eta zentzu humanista sakonez” begiratzen dion istorioaren protagonista, filmaren arduradunek azaldu dutenez. Hileta zibilen enpresa baten jabea da, aita dorpea eta laneko idazkari gaztearekin maiteminduta dago; bizitzan aurrera egiten du, baldarki.   

Iñigo Azpitarte (Handia) eta Izaro Nieto debutaria dira filmeko protagonistak, eta ondoan dituzte Iñaki Beraetxe, Iraia Elias eta Josean Bengoetxea, baita Pako Sagarzazuren laguntza ere.

“Postaletan agertzen ez den Donostia batean", Irunen, Orion, Errenterian eta Pasaian filmatzen ari dira “umore lakonikoa” izango duen lana.

Azken agurrak gizakion miseria txikiez hitz egiteko aukera eman dit. Gidoi existentzialista bada ere, ez da pelikula ezkorra inondik ere. Bizitzan badirelako, izan, salbatzen gaituzten keinu eta gertakariak. Errauts koloreko komedia esaten diogu, gure pertsonaiek, miseria eta berekoikeria ez ezik, samurtasuna, errukia eta maitatzeko gaitasuna erakusten baitituzte”, azaldu du Almandozek.

Euskarazko pelikulak EITBren parte-hartzea du, eta Garabi Films eta Txintxua Films ekoiztetxeak daude proiektuaren atzean.

"Azken agurra" filmaren filmatze lanak. Argazkia: Pedro Momeñe.
Zinema

Zure interesekoa izan daiteke

"Aro berria" Irati Gorostidiren filma
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

"Aro berria" filmaren trailerra

Azaroaren 28an iritsiko da zinema aretoetara Irati Gorostidi zuzendariaren lehen film luzea, Donostiako Zinemaldiko New Directors atalean epaimahaiaren aipamen berezia jaso eta gero.  EITBren parte-hartzea duen filma ur-kontagailuen fabrika bateko langileen batzarrarekin hasten da: azkenean aurrera egingo ez duen greba bat eztabaidatuko dute. Desengainatuta, inkonformistenek eremu intimoagoetara bideratuko dituzte errotiko transformaziorako dituzten nahiak. Batzuek, fabrika utzi, eta mendietako komunitate isolatu batean integratuko dira, non dozenaka gaztek bilaketa bizia egingo duten, esperientzia katartiko partekatuen medioz.

Gehiago kargatu
Publizitatea
X