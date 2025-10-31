Koldo Almandoz “Azken agurra” komedia filmatzen hasi da
Donostiar zinemagilearen hurrengo filmak “ironiaz, samurtasunez eta zentzu humanista sakonez” begiratzen die bizitzari eta heriotzari.
Koldo Almandoz donostiar zuzendaria (Zeru ahoak, Hondar ahoak, Oreina, Dinosaurioak…) film luze berri bat filmatzen hasi da, Azken agurra “autore komedia beltza edo errauts kolorekoa”.
Tomas Martínez 45 urteko “antiheroi maitagarria” da, “bizitzari ironiaz, samurtasunez eta zentzu humanista sakonez” begiratzen dion istorioaren protagonista, filmaren arduradunek azaldu dutenez. Hileta zibilen enpresa baten jabea da, aita dorpea eta laneko idazkari gaztearekin maiteminduta dago; bizitzan aurrera egiten du, baldarki.
Iñigo Azpitarte (Handia) eta Izaro Nieto debutaria dira filmeko protagonistak, eta ondoan dituzte Iñaki Beraetxe, Iraia Elias eta Josean Bengoetxea, baita Pako Sagarzazuren laguntza ere.
“Postaletan agertzen ez den Donostia batean", Irunen, Orion, Errenterian eta Pasaian filmatzen ari dira “umore lakonikoa” izango duen lana.
“Azken agurrak gizakion miseria txikiez hitz egiteko aukera eman dit. Gidoi existentzialista bada ere, ez da pelikula ezkorra inondik ere. Bizitzan badirelako, izan, salbatzen gaituzten keinu eta gertakariak. Errauts koloreko komedia esaten diogu, gure pertsonaiek, miseria eta berekoikeria ez ezik, samurtasuna, errukia eta maitatzeko gaitasuna erakusten baitituzte”, azaldu du Almandozek.
Euskarazko pelikulak EITBren parte-hartzea du, eta Garabi Films eta Txintxua Films ekoiztetxeak daude proiektuaren atzean.
Zure interesekoa izan daiteke
“Gaua”, urkijotarrentzat
Paul Urkijo arabar zinemagileak bere hirugarren film luzea estreinatu du, “Gaua”, irudi txundigarriz generoko filmen osagaiak eta euskal mitologiaren kondairak sendotzen dituen pelikula.
“Argi gorriak” seriea azaroaren 7an estreinatuko dute, Bartzelonako Serielizados jaialdian
Itziar Ituño protagonista duen “komedia garratzak” thriller ukitua du. Jaialdiaren Sail Ofizialean lehiatuko da, 2026an EITBko Primeran plataforman estreinatu aurretik.
Xanti Rodriguez eta Amancay Gaztañaga "Piztiak" seriea filmatzen ari dira
EITBren parte-hartzea duen lana 2026an ikusi ahalko da Primeran plataforman. Yune Nogueiras da Gaztañaga eta Rodriguez zuzentzen ari diren lanaren protagonista.
“Llámame Sinsorga” dokumentala azaroaren 28an estreinatuko dute zinemetan
Marta Gomezek eta Paula Iglesiasek zuzendu dute, eta La Sinsorga Bilboko espazio feministaren sortzeko lnak ditu ardatz.
"Aro berria" filmaren trailerra
Azaroaren 28an iritsiko da zinema aretoetara Irati Gorostidi zuzendariaren lehen film luzea, Donostiako Zinemaldiko New Directors atalean epaimahaiaren aipamen berezia jaso eta gero. EITBren parte-hartzea duen filma ur-kontagailuen fabrika bateko langileen batzarrarekin hasten da: azkenean aurrera egingo ez duen greba bat eztabaidatuko dute. Desengainatuta, inkonformistenek eremu intimoagoetara bideratuko dituzte errotiko transformaziorako dituzten nahiak. Batzuek, fabrika utzi, eta mendietako komunitate isolatu batean integratuko dira, non dozenaka gaztek bilaketa bizia egingo duten, esperientzia katartiko partekatuen medioz.
Zinemakumeak Gara jaialdiak Alauda Ruiz de Azua, Maria Ripoll eta Al Borde Films ekoiztetxea sarituko ditu
Emakumeek zuzendutako filmen jaialdiaren 30. edizioa urriaren 27tik 30era egingo dute, Bilbon. Ruiz de Azuak eta Ripollek Simone de Beauvoir saria jasoko dute, eta Al Borde Filmsek, Bihargi EITB saria.
Zinegileek Moriarti ekoiztetxea saritu dute "Maspalomas" lanagatik
Zinema industriaren barruan zuzendarien kolektiboa ordezkatzeko sortu zen Accion elkarteak Aitor Arregiren eta Jose Mari Goenagaran ekoiztetxea saritu du larunbat honetan Espainiako Zinema Akademian izan den ekitaldian.
"Los domingos" eta "Decorado" zinema-aretoetara iritsi dira
Urrezko Maskorraren irabazlea eta animaziozko film luzea gaurtik aurrera egongo dira ikusgai Hegoaldeko zinema-aretoetan.
Zinemaldiko Urrezko Maskorraren irabazlea zinemetara heldu da
Bilbo galaz jantzi da Los domingos pelikularen aurre estreinaldirako. Donostiako Zinemaldian izandako arrakastaren ostean, Alauda Ruiz de Azuaren azken lana bihar estreinatuko da zinema aretoetan.