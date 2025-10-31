PARTICIPACIÓN DE EITB
La serie "Argi gorriak" se estrenará el 7 de noviembre en el festival Serielizados de Barcelona

Itziar Ituño encabeza el reparto de esta “ácida comedia familiar con tintes de thriller” que se proyectará en la Sección Oficial del festival. La serie se estrenará en la plataforma Primeran de EITB en 2026.

Itziar Ituño "Argi gorriak" seriean
Itziar Ituño es la protagonista de la serie "Argi gorriak". Foto: Alejandra Donat.
Última actualización

La serie Argi gorriak, creada por Alex Merino, Alejandra Arróspide y Alberto Gastesi (La quietud en la tormenta, Singular), tendrá su estreno internacional dentro de la Sección Oficial de la 12ª edición del festival de series de Barcelona Serielizados. La proyección será el viernes, 7 de noviembre, a las 20:00 horas en los cines Mooby Aribau de Barcelona. 

El trabajo cuanta con la participación de EITB y combina "humor, intriga y drama familiar". Itziar Ituño, protagonista de la serie, es Elena Múgica, una actriz de doblaje que, inmersa en la rutina, verá como su exmarido regresa por sorpresa aquejado de un ictus y envuelto en una peligrosa amenaza de muerte.

En el festival catalán se podrán ver los tres primeros capítulos en su versión original (euskera).  En total, constará de 8 capítulos de 30 minutos de duración, en los que se abordan temas como "la familia elegida, la identidad, el choque cultural, la precariedad laboral, la visibilidad LGTBIQ+, con con un tono irreverente, ágil y profundamente emocional". 

