“Argi gorriak” seriea azaroaren 7an estreinatuko dute, Bartzelonako Serielizados jaialdian

Itziar Ituño protagonista duen “komedia garratzak” thriller ukitua du. Serielizados jaialdiaren Sail Ofizialean lehiatuko da, 2026an EITBko Primeran plataforman estreinatu aurretik.
Itziar Ituño "Argi gorriak" seriean
Itziar Ituño da "Argi gorriak" serieko protagonista. Argazkia: Alejandra Donat.

Argi gorriak Alex Merino, Alejandra Arrospide eta Alberto Gastesiren (Gelditasuna ekaitzean, Singular) telesaila Serielizados Bartzelonako telesail jaialdiaren 12. edizioan estreinatuko dute, azaroaren 7an, Bartlonako Mooby Aribau zinemetan.

EITBren parte-hartzea duen lanak “umorea, intriga eta familia-drama uztartzen ditu”, et aItziar Ituño da protagonista. Elena Mugica da, bikoizketako aktore bat; errutinan murgilduta bizi dela, senar ohia ustekabean itzuliko da, iktus batek jota, eta heriotza-mehatxu arriskutsu batean nahasita agertuko da.

Kataluniako jaialdian lehen hiru kapituluak ikusi ahalko dira, jatorrizko bertsioan (euskara).  Guztira, 30 minutuko 8 atal izango ditu, zeinetan “aukeratutako familia, identitatea, talka kulturala, lan prekarietatea, LGTBIQ+ ikusgarritasuna eta beste hainbat gai kutsu lotsagabe, arin eta guztiz emozionalarekin” jorratzen baitira. 

