Entre los días 10 y 15 de noviembre, el centro cultura Amaia de Irun acogerá la 25ª edición del Festival Internacional de Cine Arqueológico del Bidasoa (FICAB), en el que casi una treintena de películas se distribuirán en la Sección Oficial (veinte films con subtítulos en castellano) y la Sección Educativa (siete películas en versión original con aptitudes en euskera).

Aizpea Goenaga, directora del Museo Oiasso, también dirige el festival, cuyo jurado oficial estará formado en esta edición por Jesús Cimarro, Giulia Prune, Juan Manuel García-Ruiz, Ana Belén Marín y Mertxe Urteaga.

En total, el certamen ofrecerá los siguientes premios: Premio principal del Festival (2000 euros), Premio especial del público (1000 euros), Premio EITB a la perspectiva de género (1000 euros), Premio de la Sección de Educación (750 euros) y Premio Arkeolan de divulgación científica (sin dotación económica).

Como es habitual, las películas también se ofrecerán gratuitamente en la plataforma Festhome.

La 25ª edición será, en palabras de Goenaga, "una celebración pero también una muestra de compromiso y de acción constante: seguiremos aprendiendo del pasado para entender el presente y construir el futuro".