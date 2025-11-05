Mende laurden, Bidasoan zinema eta historia lotzen
Azaroaren 10etik 15era, Irungo Amaia kutur zentroak FICAB Bidasoko Nazioarteko Zinemaldi Arkeologikoaren 25. edizio hartuko du, nola Sail Ofizialeko filmak (hogei film jatorrizko bertsioa, gaztelaniazko azpidatziekin), hala Hezkuntza Sailekoak (zazpi film jatorrizko bertsioan, euskarazko apidatziekin).
Aizpea Goenaga Oiasso Museoaren zuzendaria da zinema jaialdiaren zuzendaria, eta Jesus Cimarrok, Giulia Prunetik, Juan Manuel Garcia-Ruizek, Ana Belén Marinek eta Mertxe Urteagak osatuko dute epaimahaia aurten.
Orotara, sari hauek banatuko ditu jaialdiak: Zinemaldiko sari nagusia (2.000 euro), Ikusleen sari berezia (1.000 euro), Genero-ikuspegiaren EITB saria (1.000 euro), Hezkuntza saileko saria (750 euro) eta Dibulgazio zientifikoko Arkeolan saria (sari ekonomikorik ez).
Ohi bezala, filmak doan emitituko dira FESTHOME plataforman ere.
25. edizioa “ospakizuna” da, Goenagaren hitzetan, “baina baita konpromisoaren eta etengabeko ekintzaren erakusgarri ere: iraganetik ikasten jarraituko dugu, oraina ulertzeko eta etorkizuna eraikitzeko”.
Zinebi jaialdiak Pablo Berger eta Esther Garcia sarituko ditu
Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren Nazioarteko Jaialdiaren 67. edizioa azaroaren 21ean abiatu, eta hilaren 28an itxiko dute, amaiera-gala eta sari-banaketa eginda.
Javier Gurrutxagak ohorezko Serantes saria jaso du Santurtziko Zinemaldian
Javier Gurrutxaga showman donostiarrak jaso du Santurtziko Zinemaldiko ohorezko Serantes saria. Bestalde, "Tragedium" eta "Erreka zoko hortan" film laburrek irabazi dute EITBren Euskal Pantailak saria.
Koldo Almandoz “Azken agurra” komedia filmatzen hasi da
Donostiar zinemagilearen hurrengo filmak “ironiaz, samurtasunez eta zentzu humanista sakonez” begiratzen die bizitzari eta heriotzari.
“Gaua”, urkijotarrentzat
Paul Urkijo arabar zinemagileak bere hirugarren film luzea estreinatu du, “Gaua”, irudi txundigarriz generoko filmen osagaiak eta euskal mitologiaren kondairak sendotzen dituen pelikula.
“Argi gorriak” seriea azaroaren 7an estreinatuko dute, Bartzelonako Serielizados jaialdian
Itziar Ituño protagonista duen “komedia garratzak” thriller ukitua du. Jaialdiaren Sail Ofizialean lehiatuko da, 2026an EITBko Primeran plataforman estreinatu aurretik.
Xanti Rodriguez eta Amancay Gaztañaga "Piztiak" seriea filmatzen ari dira
EITBren parte-hartzea duen lana 2026an ikusi ahalko da Primeran plataforman. Yune Nogueiras da Gaztañaga eta Rodriguez zuzentzen ari diren lanaren protagonista.
“Llámame Sinsorga” dokumentala azaroaren 28an estreinatuko dute zinemetan
Marta Gomezek eta Paula Iglesiasek zuzendu dute, eta La Sinsorga Bilboko espazio feministaren sortzeko lnak ditu ardatz.
"Aro berria" filmaren trailerra
Azaroaren 28an iritsiko da zinema aretoetara Irati Gorostidi zuzendariaren lehen film luzea, Donostiako Zinemaldiko New Directors atalean epaimahaiaren aipamen berezia jaso eta gero. EITBren parte-hartzea duen filma ur-kontagailuen fabrika bateko langileen batzarrarekin hasten da: azkenean aurrera egingo ez duen greba bat eztabaidatuko dute. Desengainatuta, inkonformistenek eremu intimoagoetara bideratuko dituzte errotiko transformaziorako dituzten nahiak. Batzuek, fabrika utzi, eta mendietako komunitate isolatu batean integratuko dira, non dozenaka gaztek bilaketa bizia egingo duten, esperientzia katartiko partekatuen medioz.
Zinemakumeak Gara jaialdiak Alauda Ruiz de Azua, Maria Ripoll eta Al Borde Films ekoiztetxea sarituko ditu
Emakumeek zuzendutako filmen jaialdiaren 30. edizioa urriaren 27tik 30era egingo dute, Bilbon. Ruiz de Azuak eta Ripollek Simone de Beauvoir saria jasoko dute, eta Al Borde Filmsek, Bihargi EITB saria.