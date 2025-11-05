Azaroak 10-15
Mende laurden, Bidasoan zinema eta historia lotzen

FICAB Bidasoko Nazioarteko Zinemaldi Arkeologikoak 25. edizioa abiatuko du azaroaren 10ean. “Iraganetik ikasten jarraitzea” du helburu topaguneak, “oraina ulertzeko eta etorkizuna eraikitzeko”.
"TAUTAVEL: VIVIR EN EUROPA ANTES DE NEANDERTAL" Emma Bausen filma FICAB Bidasoko Zinema Arkeologikoaren Jaialdian.

"Tautavel: Vivir en Europa antes de Neandertal" Sail Ofizialean proiektatuko da, asteartean 19:00etan

Azken eguneratzea

Azaroaren 10etik 15era, Irungo Amaia kutur zentroak FICAB Bidasoko Nazioarteko Zinemaldi Arkeologikoaren 25. edizio hartuko du, nola Sail Ofizialeko filmak (hogei  film jatorrizko bertsioa, gaztelaniazko azpidatziekin), hala Hezkuntza Sailekoak (zazpi film jatorrizko bertsioan, euskarazko apidatziekin).

Aizpea Goenaga Oiasso Museoaren zuzendaria da zinema jaialdiaren zuzendaria, eta Jesus Cimarrok, Giulia Prunetik, Juan Manuel Garcia-Ruizek, Ana Belén Marinek eta Mertxe Urteagak osatuko dute epaimahaia aurten.

Orotara, sari hauek banatuko ditu jaialdiak: Zinemaldiko sari nagusia (2.000 euro), Ikusleen sari berezia (1.000 euro), Genero-ikuspegiaren EITB saria (1.000 euro), Hezkuntza saileko saria (750 euro) eta Dibulgazio zientifikoko Arkeolan saria (sari ekonomikorik ez).

Ohi bezala, filmak doan emitituko dira FESTHOME plataforman ere.

25. edizioa “ospakizuna” da, Goenagaren hitzetan, “baina baita konpromisoaren eta etengabeko ekintzaren erakusgarri ere: iraganetik ikasten jarraituko dugu, oraina ulertzeko eta etorkizuna eraikitzeko”.

Irun Zinema

