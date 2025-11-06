“Los domingos” y “Maspalomas”, nominadas a los premios Forqué

La 31ª edición de los premios Forqué de la industria audiovisual española ha dado a conocer este miércoles las candidaturas a todas las categorías de los galardones que se entregarán el 13 de diciembre en el palacio municipal de Ifema en Madrid.

Las películas vascas Los domingos y Maspalomas están entre las más nominadas, optando ambas a tres premios, uno menos que Sorda, finalista en cuatro apartados. Decorado, del estudio bilbaíno Uniko, La misteriosa mirada del flamenco, coproducida por Irusoin, y el documental Eloy de la Iglesia. Adicto al cine de Gaizka Urresti también están nominados.

Entre los candidatos a Mejor Largometraje de Ficción están, 'Los domingos' (Alauda Ruiz de Azúa), 'Maspalomas' (José María Goenaga y Aitor Arregi), 'Sirât' (Oliver Laxe) y 'Sorda' (Eva Libertad).



Ángela Cervantes (La Furia), Miriam Garlo (Sorda), Nora Navas (Mi amiga Eva) y Patricia López Arnaiz (Los domingos) son las nominadas en Mejor Interpretación Femenina; mientras que en el apartado masculino los finalistas son Alberto San Juan ('La cena'), Álvaro Cervantes ('Sorda'), José Ramón Soroiz ('Maspaloma's) y Mario Casas ('Muy lejos'). En el apartado de series, Javier Cámara está nominado a la mejor interpretación masculina por su papel en "Yakarta", creada por el donostiarra Diego San José.



Aspiran a mejor película latinoamericana del año, 'Belén' (Dolores Fonzi), 'La misteriosa mirada del flamenco' (Diego Céspedes, coproducida por la vasca Irusoin), 'La ola' (Sebastián Lelio) y 'Papeles' (Arturo Montenegro).



En la categoría de Mejor Largometraje Documental de 2025 concurren 'Todos somos Gaza' (Hernán Zin), 'Eloy de la Iglesia. Adicto al Cine' (Gaizka Urresti), 'Flores para Antonio' (Isaki Lacuesta y Elena Molina) y 'Tardes de soledad' (Albert Serra).



En el apartado de Mejor Largometraje de Animación son candidatas 'Bella' (Manuel H. Martín y Amparo Martínez Barco), 'Decorado' (Alberto Vázquez), 'El tesoro de Barracuda' (Adrián García) y 'La luz de Aisha' (Shadi Adib).



Al galardón a Mejor Cortometraje Cinematográfico optan 'Ángulo muerto' (Cristian Beteta), 'El cuento de una noche de verano' (María Herrera) y 'Una cabeza en la pared' (Manuel Manrique), mientras que el Premio al Cine y Educación en Valores cuenta con 'Enemigos' (David Valero), 'Los domingos' (Alauda Ruiz de Azúa), 'Maspalomas' (José María Goenaga y Aitor Arregi) y 'Sorda' (Eva Libertad).