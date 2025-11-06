"Los domingos" eta "Maspalomas", Forque sarietarako izendatuta
Alauda Ruz de Azuaren eta Jose Mari Goenaga eta Aitor Arregiren filmek hiruna izendapen dituzte EGEDA Ikus-entzunezko Ekoizleen Eskubideak Kudeatzeko Espainiako Erakundeak banatzen dituen sarietan.
Forque Espainiako ikus-entzunezko industriaren sarien 31. edizioko film eta profesional izendatuen zerrenda iragarri dute, abenduaren 13an Ifema udal jauregian banatuko dituzten sariei begira.
Los domingos eta Maspalomas euskal filmak daude izendatuenen artean: hiru sari irabazteko hautagai dira biak. Sordak bakarrik lortu ditu izendapen gehiago, lau ataletan baita finalista. Gainera, Dekoratua Uniko bilbotar estudioaren ekoizpena, Irusoinek koproduzitutako La misteriosa mirada del flamenco film luzea eta Eloy de la Iglesia. Adicto al cine Gaizka Urrestiren dokumentala ere izendatuta daude sarietarako.
Fikziozko Film Luze Onenaren saria jasotzeko hautagaiak hauek dira: 'Los domingos' (Alauda Ruiz de Azúa), 'Maspalomas' (José María Goenaga eta Aitor Arregi), 'Sirât' (Oliver Laxe) eta 'Sorda' (Eva Libertad).
Angela Cervantes (La Furia), Miriam Garlo (Sorda), Nora Navas (Mi amiga Eva) eta Patricia López Arnaiz (Los domingos) dira emakumezko aktore onenaren sarirako izendatuak; gizonezkoen atalean, berriz, Alberto San Juan ('La cena'), Álvaro Cervantes ('Sorda'), José Ramón Soroiz ('Maspaloma' s) eta Mario Casas ('Muy lejos') dira saria eramateko hautagaiak. Serieen sailean, gainera, Javier Camara aktorea izendatu dute, Yakarta Diego San José donostiarraren lanean egin duen paperagatik.
Urteko film latinoamerikar onenaren saria lortu nahi dute 'Belén' (Dolores Fonzi), 'La misteriosa mirada del flamenco' (Diego Céspedes, Irusoin euskaldunak ekoitzia), 'La ola' (Sebastian Lelio) eta 'Papeles' (Arturo Montenegro ) filmek.
2025eko Film Dokumental Luze Onenaren kategorian 'Todos somos Gaza' (Hernán Zin), 'Eloy de la Iglesia. Adicto al cine '(Gaizka Urresti),' Flores para Antonio '(Isaki Lacuesta eta Elena Molina) eta' Tardes de soledad '(Albert Serra) daude.
Animaziozko film luze onenaren atalean, bestalde, 'Bella' (Manuel H. Martín eta Amparo Martínez Barco), 'Dekoratua' (Alberto Vázquez, Uniko bilbotar etxearen ekoizpena), 'El tesoro de Barracuda' (Adrián García) eta 'La luz de Aisha' (Shadi Adib) dira hautagaiak.
Azkenik, Film Labur Onenaren sarirako 'Ángulo muerto' (Cristian Beteta), 'El cuento de una noche de verano' (María Herrera) eta 'Una cabeza en la pared' (Manuel Manrique) aukeratu dituzte, eta Zinearen eta Balioen Hezkuntzaren sarirako, berriz, 'Enemigos' (David Valero), 'Los domingos' (Alauda Ruiz de Azúa), 'Maspalomas' (José María Goenaga eta Aitor Arregi) eta 'Sorda' (Eva Libertad).
Zure interesekoa izan daiteke
Mende laurden, Bidasoan zinema eta historia lotzen
FICAB Bidasoko Nazioarteko Zinemaldi Arkeologikoak 25. edizioa abiatuko du azaroaren 10ean. “Iraganetik ikasten jarraitzea” du helburu topaguneak, “oraina ulertzeko eta etorkizuna eraikitzeko”.
Zinebi jaialdiak Pablo Berger eta Esther Garcia sarituko ditu
Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren Nazioarteko Jaialdiaren 67. edizioa azaroaren 21ean abiatu, eta hilaren 28an itxiko dute, amaiera-gala eta sari-banaketa eginda.
Javier Gurrutxagak ohorezko Serantes saria jaso du Santurtziko Zinemaldian
Javier Gurrutxaga showman donostiarrak jaso du Santurtziko Zinemaldiko ohorezko Serantes saria. Bestalde, "Tragedium" eta "Erreka zoko hortan" film laburrek irabazi dute EITBren Euskal Pantailak saria.
Koldo Almandoz “Azken agurra” komedia filmatzen hasi da
Donostiar zinemagilearen hurrengo filmak “ironiaz, samurtasunez eta zentzu humanista sakonez” begiratzen die bizitzari eta heriotzari.
“Gaua”, urkijotarrentzat
Paul Urkijo arabar zinemagileak bere hirugarren film luzea estreinatu du, “Gaua”, irudi txundigarriz generoko filmen osagaiak eta euskal mitologiaren kondairak sendotzen dituen pelikula.
“Argi gorriak” seriea azaroaren 7an estreinatuko dute, Bartzelonako Serielizados jaialdian
Itziar Ituño protagonista duen “komedia garratzak” thriller ukitua du. Jaialdiaren Sail Ofizialean lehiatuko da, 2026an EITBko Primeran plataforman estreinatu aurretik.
Xanti Rodriguez eta Amancay Gaztañaga "Piztiak" seriea filmatzen ari dira
EITBren parte-hartzea duen lana 2026an ikusi ahalko da Primeran plataforman. Yune Nogueiras da Gaztañaga eta Rodriguez zuzentzen ari diren lanaren protagonista.
“Llámame Sinsorga” dokumentala azaroaren 28an estreinatuko dute zinemetan
Marta Gomezek eta Paula Iglesiasek zuzendu dute, eta La Sinsorga Bilboko espazio feministaren sortzeko lnak ditu ardatz.
"Aro berria" filmaren trailerra
Azaroaren 28an iritsiko da zinema aretoetara Irati Gorostidi zuzendariaren lehen film luzea, Donostiako Zinemaldiko New Directors atalean epaimahaiaren aipamen berezia jaso eta gero. EITBren parte-hartzea duen filma ur-kontagailuen fabrika bateko langileen batzarrarekin hasten da: azkenean aurrera egingo ez duen greba bat eztabaidatuko dute. Desengainatuta, inkonformistenek eremu intimoagoetara bideratuko dituzte errotiko transformaziorako dituzten nahiak. Batzuek, fabrika utzi, eta mendietako komunitate isolatu batean integratuko dira, non dozenaka gaztek bilaketa bizia egingo duten, esperientzia katartiko partekatuen medioz.