"Deathstalker" gana el premio al mejor largometraje de la Semana de Cine Fantástico y de Terror
El festival ha desvelado el palmarés de su 36ª edición; "Olentzerori eskatu nion", de Amaia San Sebastián, ha ganado el Premio EITB al Mejor Cortometraje Vasco.
La Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián ha desgranado este viernes el palmarés de su 36ª edición, en la que el público ha otorgado el premio al mejor largometraje a Deathstalker , de Steve Kostanski (Canadá-EEUU, 2025), y el galardón al mejor cortometraje a la película portuguesa Borbulha (Fernando Alle, 2025).
El premio al mejor cortometraje de animación ha recaído en Lucus, de David Fidalgo, mientras que el premio al mejor cortometraje español se lo ha llevado Pobre Marciano, de Alex Rey.
Por su parte, el jurado formado por Mery Cuesta, Gloria Fernández y Miquel Pastor ha decidido otorgar el premio al mejor cortometraje a la película estonia Come Sit With Us/Ära ole uhke, de Elis Rumma, "por su capacidad para representar la sumisión de la mujer y su importancia intergeneracional, y por evidenciar que el cine de género es un buen recurso para la crítica y reivindicación social".
Además, el premio Méliès de Plata al Mejor Cortometraje Fantástico Europeo ha recaído en Mater Benefacta, de Marc Riba y Anna Solanas, el premio del jurado al mejor cortometraje ha sido para El fantasma de la Quinta (James A. Castillo, 2025), el premio Syfy al mejor cortometraje español para Depredador (Javier Fesser, 2024) y el premio EITB al Mejor Cortometraje Vasco para Olentzerori eskatu nion (Amaia San Sebastián, 2025).
Finalmente, el Premio Blogos de Oro al Mejor Largometraje ha recaído en Silencio (Eduardo Casanova, 2025).
"Popel", en busca de las cenizas de las víctimas de los nazis
Oier Plaza recoge en este documental que se podrá ver a partir de hoy en cines la historia de František Suchý y su hijo: escondieron las cenizas de más de 2000 víctimas de los nazis, para poder preservar la humanidad de estas personas asesinadas.
"Subsuelo" llega a los cines con el aval de su premio en la Seminci
La coproducción vasca, dirigida por Fernando Franco, mereció el premio al mejor guion en el festival de cine de Valladolid para el propio Franco y Begoña Arostegui.
“Los domingos” y “Maspalomas”, nominadas a los premios Forqué
La película dirigida por Alauda Ruz de y el film de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi cuentan con tres nominaciones en los premios que entrega EGEDA, Entidad española de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales.
Un cuarto de siglo uniendo cine e historia en el Bidasoa
El Festival Internacional de Cine Arqueológico del Bidasoa (FICAB) emprende el 10 de noviembre su 25ª edición, para la que se ha marcado como objetivo "seguir aprendiendo del pasado para entender el presente y construir el futuro".
El festival Zinebi premiará a Pablo Berger y Esther García
El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao comenzará el 21 de noviembre y terminará el 28 de noviembre, con la gala de clausura y la entrega de premios.
Javier Gurrutxaga recibe el premio de honorífico Serantes del Festival de Santurtzi
El showman donostiarra Javier Gurrutxaga ha recibido el premio de honorífico Serantes del Festival de Santurtzi. Por otro lado, los cortometrajes “Tragedium” y “Erreka zoko hortan” se han llevado el premio Euskal Pantailak de EITB.
Koldo Almandoz comienza el rodaje de la comedia "Azken agurra"
La próxima película del cineasta donostiarra mira a la vida y a la muerte con "ironía, ternura y profundo sentido humanista".
“Gaua”, Paul Urkijo se adentra en la noche
El cineasta alavés Paul Urkijo estrena “Gaua”, su tercer largometraje, en el que afianza con maestría visual los preceptos del cine de género fantástico y leyendas de nuestra mitología.
La serie "Argi gorriak" se estrenará el 7 de noviembre en el festival Serielizados de Barcelona
Itziar Ituño encabeza el reparto de esta “ácida comedia familiar con tintes de thriller” que se proyectará en la Sección Oficial del festival. La serie se estrenará en la plataforma Primeran de EITB en 2026.