"Deathstalker" gana el premio al mejor largometraje de la Semana de Cine Fantástico y de Terror

El festival ha desvelado el palmarés de su 36ª edición; "Olentzerori eskatu nion", de Amaia San Sebastián, ha ganado el Premio EITB al Mejor Cortometraje Vasco.

"Deathstalker"
La Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián ha desgranado este viernes el palmarés de su 36ª edición, en la que el público ha otorgado el premio al mejor largometraje a Deathstalker , de Steve Kostanski (Canadá-EEUU, 2025), y el galardón al mejor cortometraje a la película portuguesa Borbulha (Fernando Alle, 2025).

El premio al mejor cortometraje de animación ha recaído en Lucus, de David Fidalgo, mientras que el premio al mejor cortometraje español se lo ha llevado Pobre Marciano, de Alex Rey.

Por su parte, el jurado formado por Mery Cuesta, Gloria Fernández y Miquel Pastor ha decidido otorgar el premio al mejor cortometraje a la película estonia Come Sit With Us/Ära ole uhke, de Elis Rumma, "por su capacidad para representar la sumisión de la mujer y su importancia intergeneracional, y por evidenciar que el cine de género es un buen recurso para la crítica y reivindicación social".

Además, el premio Méliès de Plata al Mejor Cortometraje Fantástico Europeo ha recaído en Mater Benefacta, de Marc Riba y Anna Solanas, el premio del jurado al mejor cortometraje ha sido para El fantasma de la Quinta (James A. Castillo, 2025), el premio Syfy al mejor cortometraje español para Depredador (Javier Fesser, 2024) y el premio EITB al Mejor Cortometraje Vasco para Olentzerori eskatu nion (Amaia San Sebastián, 2025).

Finalmente, el Premio Blogos de Oro al Mejor Largometraje ha recaído en Silencio (Eduardo Casanova, 2025). 

