“Deathstalker”ek irabazi du Fantasiazko eta Beldurrezko Zinemaren Asteko film luze onenaren saria
Donostiako Fantasiazko eta Beldurrezko Zinemaren 36. Astearen palmaresa iragarri du gaur, ostiralarekin, jaialdiak. Ikusleek Deathstalker Steve Kostanskiren filmari (Kanada-AEB, 2025) eman diote film luze onenaren saria, eta Borbulha portugaldar filmari (Fernando Alle, 2025) film labur onenarena.
Animaziozko film labur onenaren saia Lucus David Fidalgoren pelikulak irabazi du, eta Espainiako film labur onenarena Pobre Marciano Alex Reyren lanak.
Bestalde, Mery Cuestak, Gloria Fernandezek eta Miquel Pastorrek osatu duten epaimahaiak film labur onenaren saria Come Sit With Us / Ära ole uhke Elis Rummaren filmari ematea ebatzi du, “emakumearen sumisioa eta belaunaldiarteko bere garrantzia irudikatzeko duen ahalmen metaforikoagatik, eta generoko zinema kritika eta aldarrikapen soziala egiteko baliabide ona dela agerian uzteagatik”.
Horrez gain, Europako Fantasiazko Film Labur Onenaren Zilarrezko Méliès saria Mater Benefacta Marc Riba eta Anna Solanasen pelikulak irabazi du, Film Labur Onenaren Gazte Epaimahaiaren saria El fantasma de la Quintak (James A. Castillo, 2025), Espainiako Film Labur Onenaren Syfy Saria Depredadorek (Javier Fesser, 2024) eta Euskal Film Labur Onenaren EITB Saria Olentzerori eskatu nionek (Amaia San Sebastian, 2025).
Film Luze Onenaren Blogos de Oro Saria, azkenik, Silencio pelikulak (Eduardo Casanova, 2025) eraman du.
Zure interesekoa izan daiteke
“Popel”, nazien biktimen errautsen bila
Oier Plazak František Suchýren eta haren semearen historia bildu du gaurtik aurrera zinemetan ikusi ahalko den dokumentalean: nazien 2.000 biktimaren errautsak ezkutatu zituzten, hildakoon gizatasuna gordetze aldera.
"Subsuelo" zinema aretoetara iritsi da, Seminciko sariaren bermearekin
Fernando Francok zuzendu duen euskal koprodukzioak gidoi onenaren saria jaso zuen Valladolideko zinemaldian, Francok berak eta Begoña Arosteguik idatziz egindako lanari esker.
Zinemaz gozatzen 600 urte eta gero
Betidanik izan dira presente ijitoak zineman. Ez ahaztu, azken ikerketen arabera, ondorengoek baieztatuta, Charles Chaplinek berak bazuela odol ijitoa zainetan.
"Los domingos" eta "Maspalomas", Forque sarietarako izendatuta
Alauda Ruz de Azuaren eta Jose Mari Goenaga eta Aitor Arregiren filmek hiruna izendapen dituzte EGEDA Ikus-entzunezko Ekoizleen Eskubideak Kudeatzeko Espainiako Erakundeak banatzen dituen sarietan.
Mende laurden, Bidasoan zinema eta historia lotzen
FICAB Bidasoko Nazioarteko Zinemaldi Arkeologikoak 25. edizioa abiatuko du azaroaren 10ean. “Iraganetik ikasten jarraitzea” du helburu topaguneak, “oraina ulertzeko eta etorkizuna eraikitzeko”.
Zinebi jaialdiak Pablo Berger eta Esther Garcia sarituko ditu
Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren Nazioarteko Jaialdiaren 67. edizioa azaroaren 21ean abiatu, eta hilaren 28an itxiko dute, amaiera-gala eta sari-banaketa eginda.
Javier Gurrutxagak ohorezko Serantes saria jaso du Santurtziko Zinemaldian
Javier Gurrutxaga showman donostiarrak jaso du Santurtziko Zinemaldiko ohorezko Serantes saria. Bestalde, "Tragedium" eta "Erreka zoko hortan" film laburrek irabazi dute EITBren Euskal Pantailak saria.
Koldo Almandoz “Azken agurra” komedia filmatzen hasi da
Donostiar zinemagilearen hurrengo filmak “ironiaz, samurtasunez eta zentzu humanista sakonez” begiratzen die bizitzari eta heriotzari.
“Gaua”, urkijotarrentzat
Paul Urkijo arabar zinemagileak bere hirugarren film luzea estreinatu du, “Gaua”, irudi txundigarriz generoko filmen osagaiak eta euskal mitologiaren kondairak sendotzen dituen pelikula.