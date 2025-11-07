Palmaresa
“Deathstalker”ek irabazi du Fantasiazko eta Beldurrezko Zinemaren Asteko film luze onenaren saria

Donostiako zinema jaialdiaren 36. edizioaren palmaresa iragarri dute. "Olentzerori eskatu nion" Amaia San Sebastianen pelikulak irabazi du Euskal Film Labur Onenaren EITB Saria.
"Deathstalker" pelikulak irabazi du film luze onenaren publikoaren saria Donostiako Fantasiazko eta Beldurrezko Zinemaren Astearen 36. edizioan.
"Deathstalker"

Azken eguneratzea

Donostiako Fantasiazko eta Beldurrezko Zinemaren 36. Astearen palmaresa iragarri du gaur, ostiralarekin, jaialdiak. Ikusleek Deathstalker Steve Kostanskiren filmari (Kanada-AEB, 2025) eman diote film luze onenaren saria, eta Borbulha portugaldar filmari (Fernando Alle, 2025) film labur onenarena.

Animaziozko film labur onenaren saia Lucus David Fidalgoren pelikulak irabazi du, eta Espainiako film labur onenarena Pobre Marciano Alex Reyren lanak.

Bestalde, Mery Cuestak, Gloria Fernandezek eta Miquel Pastorrek osatu duten epaimahaiak film labur onenaren saria Come Sit With Us / Ära ole uhke Elis Rummaren filmari ematea ebatzi du, “emakumearen sumisioa eta belaunaldiarteko bere garrantzia irudikatzeko duen ahalmen metaforikoagatik, eta generoko zinema kritika eta aldarrikapen soziala egiteko baliabide ona dela agerian uzteagatik”.

Horrez gain, Europako Fantasiazko Film Labur Onenaren Zilarrezko Méliès saria Mater Benefacta Marc Riba eta Anna Solanasen pelikulak irabazi du, Film Labur Onenaren Gazte Epaimahaiaren saria El fantasma de la Quintak (James A. Castillo, 2025), Espainiako Film Labur Onenaren Syfy Saria Depredadorek (Javier Fesser, 2024) eta Euskal Film Labur Onenaren EITB Saria Olentzerori eskatu nionek (Amaia San Sebastian, 2025). 

Film Luze Onenaren Blogos de Oro Saria, azkenik, Silencio pelikulak (Eduardo Casanova, 2025) eraman du. 

Zinema

