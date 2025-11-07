"Subsuelo" llega a los cines con el aval de su premio en la Seminci
Este viernes, 7 de noviembre, llega a los cines de Hegoalde Subsuelo, el cuarto largometraje del director Fernando Franco (La consagración de la primavera, La herida), coproducido por la empresa donostiarra Kowalski Films y en la que participa EITB.
La película ha obtenido recientemente el Premio Miguel Delibes a Mejor Guion en la Seminci por el trabajo en este apartado del propio Franco y Begoña Arostegui (La consagración de la primavera, Yo, El cambio de rueda).
Como la novela de Marcelo Luján en la que está basada, Subsuelo cuenta la historia de Eva y Fabián, dos hermanos mellizos a punto de cumplir la mayoría de edad. Una noche de verano se verán involucrados en un trágico accidente. Las circunstancias concretas son, sin embargo, opacas y tan sólo parecen conocerlas ambos hermanos y Mabel, su madre.
