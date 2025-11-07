COPRODUCCIÓN VASCA

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

"Subsuelo" llega a los cines con el aval de su premio en la Seminci

La coproducción vasca, dirigida por Fernando Franco, mereció el premio al mejor guion en el festival de cine de Valladolid para el propio Franco y Begoña Arostegui.
La actriz Julia Martínez en "Subsuelo"
"Subsuelo"
Euskaraz irakurri: "Subsuelo" Seminciko sariaren bermearekin iritsiko da zinema-aretoetara

Última actualización

Este viernes, 7 de noviembre, llega a los cines de Hegoalde Subsuelo, el cuarto largometraje del director Fernando Franco (La consagración de la primavera, La herida), coproducido por la empresa donostiarra Kowalski Films y en la que participa EITB. 

La película ha obtenido recientemente el Premio Miguel Delibes a Mejor Guion en la Seminci por el trabajo en este apartado del propio Franco y Begoña Arostegui (La consagración de la primavera, Yo, El cambio de rueda).      

Como la novela de Marcelo Luján en la que está basada, Subsuelo cuenta la historia de Eva y Fabián, dos hermanos mellizos a punto de cumplir la mayoría de edad. Una noche de verano se verán involucrados en un trágico accidente. Las circunstancias concretas son, sin embargo, opacas y tan sólo parecen conocerlas ambos hermanos y Mabel, su madre.   

Cine

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X