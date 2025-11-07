EUSKAL KOPRODUKZIOA

"Subsuelo" zinema aretoetara iritsi da, Seminciko sariaren bermearekin

Fernando Francok zuzendu duen euskal koprodukzioak gidoi onenaren saria jaso zuen Valladolideko zinemaldian, Francok berak eta Begoña Arosteguik idatziz egindako lanari esker.

Ostiralarekin, azaroak 7, Fernando Franco espainiar zuzendariaren (La consagración de la primavera, La herida) laugarren film luzea, Subsuelo, Hegoaldeko zinema-aretoetara iritsiko da.

Filmak Gidoi Onenaren Miguel Delibes Saria jaso berri du Seminci Valladolideko zinema jaialdian, atal honetan Francok berak eta Begoña Arosteguik (La consagración de la primavera, Yo, El cambio de rueda)) egindako lanagatik .   

Filmaren jatorrian, Marcelo Lujanen eleberrian, bezala, Eva eta Fabian adin nagusitasunera iristear dauden bi neba-arreba bikiren istorioa kontatzen du Subsuelok. Udako gau batean, istripu tragiko batean nahasiko dira. Gorabehera zehatzak, ordea, ez daude argi, eta neba-arrebek eta Mabel amak bakarrik ezagutzen dituztela dirudi.  

