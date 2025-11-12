“La noche pertenece a los seres de la noche, y el día a los seres del día”: es uno de los lemas de Gaua, la nueva película de Paul Urkijo, que a partir de este viernes, 14 de noviembre, pertenecerá a todas y todos, nocturnos y diurnos. Paul Urkijo Alijo (Vitoria-Gasteiz, 1984) presenta su tercer largometraje al público general tras estrenarlo en el festival de cine fantástico de Sitges y la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián.

El creador de Errementari y la exitosa Irati se sumerge esta vez en el universo de la noche para contar una historia ambientada en los montes de Euskal Herria en el siglo XVII, en plena caza de brujas. Kattalin deja su casa precipitadamente, huyendo de su marido, y en su camino encontrará a tres mujeres que cuentan historias mientras lavan la ropa; para su asombro, Kattalin se acabará convirtiendo en protagonista de esas historias.

Paul Urkijo nos ofrece algunas valiosas claves que nos harán disfrutar más la película, que cuenta con la participación de EITB.