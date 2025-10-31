“Gaua”, Paul Urkijo se adentra en la noche

Llegó el momento: Gaua desplegó su manto. Después del debut con Errementari y la exitosa Irati, el director Paul Urkijo Alijo (Vitoria-Gasteiz, 1984) se ha vuelto a sumergir en su ya representativo terreno habitado por leyendas y seres mitológicos, otros elementos característicos de cine fantástico y su capacidad para crear mundos visualmente apabullantes.

En este, su tercer largometraje, Urkijo vuelve a cumplir a rajatabla los preceptos del cine de género, y el público ve colmadas, por tanto, sus expectativas ya que no faltan durante el metraje seres sobrenaturales, malos malvados (ese cura interpretado por Manex Fuchs), heroínas, sucesos inexplicables, referencias mitológicas y folclóricas y, en este caso, la noche, desplegada en una doble vertiente: como depositaria del miedo a lo desconocido y como única vía para revertir las lógicas de opresión, conseguir la libertad y empoderarse ante el día, alegoría aquí de una normalidad dictada por un statu quo demoledor (la película está ambientada en el siglo XVII) e impuesta por el fundamentalismo religioso y un patriarcado salvaje.