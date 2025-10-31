"GAUA"

“Gaua”, Paul Urkijo se adentra en la noche

El cineasta alavés Paul Urkijo estrena “Gaua”, su tercer largometraje, en el que afianza con maestría visual los preceptos del cine de género fantástico y leyendas de nuestra mitología. 

"Gaua" filmeko akelarrea
La película "Gaua"
Llegó el momento: Gaua desplegó su manto. Después del debut con Errementari y la exitosa Irati, el director Paul Urkijo Alijo (Vitoria-Gasteiz, 1984) se ha vuelto a sumergir en su ya representativo terreno habitado por leyendas y seres mitológicos, otros elementos característicos de cine fantástico y su capacidad para crear mundos visualmente apabullantes.

En este, su tercer largometraje, Urkijo vuelve a cumplir a rajatabla los preceptos del cine de género, y el público ve colmadas, por tanto, sus expectativas ya que no faltan durante el metraje seres sobrenaturales, malos malvados (ese cura interpretado por Manex Fuchs), heroínas, sucesos inexplicables, referencias mitológicas y folclóricas y, en este caso, la noche, desplegada en una doble vertiente: como depositaria del miedo a lo desconocido y como única vía para revertir las lógicas de opresión, conseguir la libertad y empoderarse ante el día, alegoría aquí de una normalidad dictada por un statu quo demoledor (la película está ambientada en el siglo XVII) e impuesta por el fundamentalismo religioso y un patriarcado salvaje. 

Manex Fuchs "Gaua" filmeko apaizaren paperean

En la película, que cuenta con la participación de EITB, Urkijo vuelve a dejar patente su habilidad para ilustrar con nervio los claroscuros (tanto físicos, en el diálogo día/noche, como metafóricos) de su universo fantástico, su inapelable capacidad de crear imágenes poderosas y también su aptitud para proceder dentro del campo de juego que acota el género, lo que redunda en un margen quizás escaso para la sorpresa y un afianzamiento, una consolidación, de tópicos literarios y mitológicos (leyendas, poemas, personajes tradicionales) y de elementos narrativos ligados al canon fantástico.

Puede que por ello la propuesta le resulte limitada a parte del público más inquieto o ambicioso, ya que no empuja al espectador o la espectadora a nuevos terrenos, pero a lo mejor la función de Gaua sea otra, y resulta estimable, sin duda, su aportación para alimentar nuestra tradición, documentar una parte de la imaginería clásica de Euskal Herria. Quizás no abra nuevas ventanas, pero ayuda a fortalecer los cimientos de la casa común, y ese cometido no es baladí en una cultura minoritaria o minorizada como la nuestra. 

Tráiler de la película "Gaua"

El tercer largometraje de Paul Urkijo se ha estrenado la semana pasada en el festival de cine fantástico de Sitges. El 31 de octubre, la película, que cuenta con la participación de EITB, abrirá la 36ª Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, y se estrenará en los cines el 14 de noviembre. 

La película está protagonizada por Yune Nogueiras, acompañada de Elena Irureta, Ane Gabarain e Iñake Irastorza. La historia está inspirada en el siglo XVII y atravesada por el mundo nocturno de la mitología.   

En plena caza de brujas, Kattalin huye de su marido, abandonando el caserío en mitad de la noche. Perdida en la negrura del bosque, siente una presencia que la persigue y se topa con tres mujeres.

Yune Nogueiras "Gaua" filmean
Tráiler de la película "Gaua"

El guion de Gaua, además, demuestra un notable paso adelante en su vertiente narrativa. La película se levanta sobre una estructura episódica en la que los hilos de la historia se cruzan entre sí, de manera que los hechos se nos presentan en una disposición no lineal y los personajes viajan de un plano a otro, enriqueciendo así la experiencia del público. 

Ane Gabarain, Iñake Irastorza eta Elena Irureta "Gaua" filmean

El film protagonizado por Yune Nogueiras está atravesado de principio a fin por la épica, por supuesto, y ofrece placeres impagables como el lujo de poder disfrutar de varias secuencias protagonizadas por un trío formado por Iñake Irastorza, Elena Irureta y Ane Gabarain.

Paul Urkijo se adentra en la noche, un territorio desconocido que ofrece la oportunidad de escapar del día, de la mano de Gaueko, el dios de la noche, que reivindica que “la noche es para las criaturas de la noche”. ¿Te atreves a acompañarle? 

"Gaua" Paul Urkijo Alijo
