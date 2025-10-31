“Gaua”, urkijotarrentzat
Gaua iritsi da. Paul Urkijo Alijo zinemagilea (Gasteiz, 1984) berriz murgildu da euskal mitologiak, ipuinek, fantasiazko zinemak eta unibertso bisual ikusgarriak sortzeko bere ahalmen handiak zedarritzen duten mundu ilun iradokitzailean, Errementari debutaren eta Irati arrakastatsuaren ondoren.
Hirugarren film luze honetan ere, Urkijok aski zintzo bete ditu generoaren manuak, eta, alde horretatik, ikusleak ez du espero duenetarik faltan izango: naturaz gaindiko izakiak, gaizto zitalak (Manex Fuchsek haragitu duen apaiz hori), heroiak, logikari ihes egiten dioten gertakariak, erreferentzia mitologiko eta folklorikoak eta, kasu honetan, erlijiotasun fundamentalistak eta patriarkatu basatiak inposatzen duten egunaren, status quo desorekatu baten normaltasun itogarriaren (XVII. mendean girotuta dago), ifrentzu modura, gaua, nola ezezagunaren aurreko beldurraren espazioa hala logika zapaltzaileak iraultzeko, askatasuna erdiesteko eta ahalduntzeko aukera bakarra irudikatzen duen lurraldea.
Urkijok agerian utzi du berriz ere, EITBren parte-hartzea duen filmean, mundu fantastikoaren argi-itzalak (metaforikoak zein fisikoak, gau eta egunari dagozkionak) pantailaratzeko duen indar txundigarria, irudi harrigarriak lortzeko ahalmen eztabaidaezina, baita atseginez jokatzen duela generoak ezartzen duen eremuan barruan ere, ezustekoei tarte murritza eskainita, eta topikoak, literario-mitologikoak (kondairak, olerkiak, pertsonaiak) zein fantasiazko kontagaien tradizioari dagozkionak, finkatzen, betikotzen.
Ikusle jakin-nahi edo anbiziotsuenentzat labur geldi liteke proposamena, agian, ez baitu ikuslea bultzatzen, publikoa lurralde berrietara eramaten, baina bestelakoa da ziur aski pelikularen funtzioa, eta lan estimagarria da Gaua gure tradizioa elikatzeko, euskal iruditeria klasikoaren atal bat dokumentatzeko. Ez du, beharbada, leiho berririk zabaltzen, baina etxearen egitura indartzen laguntzen du filmak, eta zeregin hori ez da ezdeusa, auzokoen hizkuntzakoen aldean tradizio murritza edo murriztua duen kultura batean.
Paul Urkijoren hirugarren fim luzea Sitgeseko zinema jaialdian estreinatu dute joan den astean. Urriaren 31n, Fantasiazko eta Beldurrezko Zinemaren 36. Astea irekiko du, gero, EITBren parte-hartzea duen filmak, eta azaroaren 14an zinema aretoetan estreinatuko dute.
Yune Nogueiras da filmeko protagonista, eta Elena Irureta, Ane Gabarain eta Iñake Irastorza ditu ondoan. XVII. mendean dago girotuta istorioa, eta gaueko mitologiak zeharkatzen du.
Sorgin ehiza betean, Kattalinek senarrarengandik ihes egingo du gau batez. Baso ilunean galduta, atzetik zerbait duela konturatuko da, eta bidean hiru emakume topatuko ditu.
Arlo narratiboan, gainera, nabaria da aurrerapausoa Gauaren gidoian. Atalkako egiturari jarraitzen dio filmak, baina atalok gurutzatu egiten dira elkarren artean, jarraiera ez-linealean, eta protagonistak eta bestelako pertsonaiak hara-hona ibiltzen dira atalik atal, kontaera aberasten duen ahalegin txalogarriari esker.
Epikotasunak erdiz erdi zeharkatzen du Yune Nogueiras protagonista duen filma, esan gabe doa, eta plazer handi-handiak ere eskaintzen ditu pelikulak; horietako bat, Iñake Irastorza, Elena Irureta eta Ane Gabarain eskuz esku ikusteko luxua.
Gaua gauekoentzat dela aldarrikatzen du Gaueko piztia mitologikoak; Gaua filma urkijotarrentzat aldarrikatzen du Paul Urkijok, 400 urte geroago. Bide horretan laguntzeko ausardiarik bai?
“Argi gorriak” seriea azaroaren 7an estreinatuko dute, Bartzelonako Serielizados jaialdian
Itziar Ituño protagonista duen “komedia garratzak” thriller ukitua du. Serielizados jaialdiaren Sail Ofizialean lehiatuko da, 2026an EITBko Primeran plataforman estreinatu aurretik.
Xanti Rodriguez eta Amancay Gaztañaga "Piztiak" seriea filmatzen ari dira
EITBren parte-hartzea duen lana 2026an ikusi ahalko da Primeran plataforman. Yune Nogueiras da Gaztañaga eta Rodriguez zuzentzen ari diren lanaren protagonista.
“Llámame Sinsorga” dokumentala azaroaren 28an estreinatuko dute zinemetan
Marta Gomezek eta Paula Iglesiasek zuzendu dute, eta La Sinsorga Bilboko espazio feministaren sortzeko lnak ditu ardatz.
"Aro berria" filmaren trailerra
Azaroaren 28an iritsiko da zinema aretoetara Irati Gorostidi zuzendariaren lehen film luzea, Donostiako Zinemaldiko New Directors atalean epaimahaiaren aipamen berezia jaso eta gero. EITBren parte-hartzea duen filma ur-kontagailuen fabrika bateko langileen batzarrarekin hasten da: azkenean aurrera egingo ez duen greba bat eztabaidatuko dute. Desengainatuta, inkonformistenek eremu intimoagoetara bideratuko dituzte errotiko transformaziorako dituzten nahiak. Batzuek, fabrika utzi, eta mendietako komunitate isolatu batean integratuko dira, non dozenaka gaztek bilaketa bizia egingo duten, esperientzia katartiko partekatuen medioz.
Zinemakumeak Gara jaialdiak Alauda Ruiz de Azua, Maria Ripoll eta Al Borde Films ekoiztetxea sarituko ditu
Emakumeek zuzendutako filmen jaialdiaren 30. edizioa urriaren 27tik 30era egingo dute, Bilbon. Ruiz de Azuak eta Ripollek Simone de Beauvoir saria jasoko dute, eta Al Borde Filmsek, Bihargi EITB saria.
Zinegileek Moriarti ekoiztetxea saritu dute "Maspalomas" lanagatik
Zinema industriaren barruan zuzendarien kolektiboa ordezkatzeko sortu zen Accion elkarteak Aitor Arregiren eta Jose Mari Goenagaran ekoiztetxea saritu du larunbat honetan Espainiako Zinema Akademian izan den ekitaldian.
"Los domingos" eta "Decorado" zinema-aretoetara iritsi dira
Urrezko Maskorraren irabazlea eta animaziozko film luzea gaurtik aurrera egongo dira ikusgai Hegoaldeko zinema-aretoetan.
Zinemaldiko Urrezko Maskorraren irabazlea zinemetara heldu da
Bilbo galaz jantzi da Los domingos pelikularen aurre estreinaldirako. Donostiako Zinemaldian izandako arrakastaren ostean, Alauda Ruiz de Azuaren azken lana bihar estreinatuko da zinema aretoetan.
“Los domingos”ek Santurtzine jaialdia irekiko du, ostegunean
Alauda Ruiz de Azuaren lana Ezkerraldeko herriko jaialdian izango da ikusgai zinemetara iristeko bezperan. EITBk Euskal Pantailak saila babestuko du, euskal zortzi film lehian jarriko dituena.