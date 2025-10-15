"Gaua" filmaren trailerra
Paul Urkijoren hirugarren fim luzea Sitgeseko zinema jaialdian estreinatu dute joan den astean. Urriaren 31n, Fantasiazko eta Beldurrezko Zinemaren 36. Astea irekiko du, gero, EITBren parte-hartzea duen filmak, eta azaroaren 14an zinema aretoetan estreinatuko dute.
Yune Nogueiras da filmeko protagonista, eta Elena Irureta, Ane Gabarain eta Iñake Irastorza ditu ondoan. XVII. mendean dago girotuta istorioa, eta gaueko mitologiak zeharkatzen du.
Sorgin ehiza betean, Kattalinek senarrarengandik ihes egingo du gau batez. Baso ilunean galduta, atzetik zerbait duela konturatuko da, eta bidean hiru emakume topatuko ditu.
Lekeitio bete film
Euskal Zine Bilera euskarazko zinemaren jaialdiak 48. edizioa du aurtengoa. Pantailak Euskaraz ekimenari saria emango diote, eta, film laburren lehiaketaz gain, "Karmele" eta "Akelarre, marearen kontra" eta "Txillarreko Sukaldaria" dokumentalak proiektatuko dituzte.
Sitgesen lehiatuko da "Singular", Alberto Gastesiren bigarren film luzea
Duela hamar urte garatzen hasi zen zientzia-fikziozko drama humanista bat da. Adimen Artifizialaren eta giza doluaren mugak aztertzen dira EITBk babestutako lan horretan. Sitgesko jaialdiko sail ofizialean lehiatuko da Alberto Gastesi eta Alex Merino donostiarrek idatzitako filma.
Lara Izagirreren "El regalo" film laburrak lehen saria eskuratu du Berlinen, Ake Dikhea zinema-jaialdian
Bilboko Otxarkoaga auzoko hiru emakumerekin grabatutako film laburrak ijitoek pairatzen duten diskriminazioa du ardatz.
Paul Urkijok "Gaua" film berria aurkeztu du Sitgesko jaialdian
Zuzendari gasteiztarrak bere hirugarren lana aurkeztu du. EITBren babesa duen film honek patriarkatuaren boterea eta emakumeen arteko enpatia erakusten ditu, XVII. mendeko sorgin ehiza ardatz hartuta. Azaroaren 14an iritsiko da zinema-aretoetara.
Diane Keaton hil da, "Annie Hall" eta "Something's Gotta Give" komedietako izarra
Woody Allenen Annie Hall komediagatik Oscar saria irabazi zuen aktoreak ehun bat agerraldi egin zituen zineman eta telebistan.
Euskal zinema, beldur barik Sitgesen
Lau euskal film lehiatuko dira fantasiazko zinemaren Kataluniako jaialdiaren 58. edizioko Sail Ofizialean: “Gaua”, “Singular”, “Balearic” eta “Decorado”.
Derrepentean, Rocío
Maite, miresten eta saritzen ditugun zenbait pelikulatan, egileek Rocío Juradoren kantak erabiltzen dituzte kontakizuna indar bereziaz apaintzeko. Eta gu harro, kontent, zorionak eroturik.
"Hermanas" Ione Hernandezen pelikularen filmatze lanetan murgildu gara
Ione Hernandezen lehen filmaren protagonistak Emma Suarez eta Elena Anaya dira. Lagan filmatzen ari zirela baliatuta, zinemagilearekin, Suarezekin eta Anayarekin eta Josean Bengoetxea eta Artiz Kortabarria aktoreekin hitz egin dugu.
Zinemako sarrerak 3,5 euroan Hegoaldean, azaroaren 3tik 6ra
Lau egunez, sarrerak merkeago erosi ahalko dira, bai Internet bidez, bai txarteldegietan.