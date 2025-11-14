El documental "Lurdes Iriondo, ez gera alferrik pasako" pasará por los cines

Tras su estreno en el Zinemaldia, hoy llega a los cines de Hegoalde el documental "Lurdes Iriondo, ez gera alferrik pasako", dirigido por Inge Mendioroz Ibáñez.

Hoy, día del estreno, la película se podrá ver en Pamplona (Golem Yamaguchi, 18:30), Bilbao (Golem Alhóndiga, 20:00) y San Sebastián (Príncipe, 19:15). La obra reivindica la figura de Lourdes Iriondo más allá del cliché ("musa de Ez Dok Amairu", "mujer de Xabier Lete"...).

Tras el estreno, el documental se podrá ver en Madrid, Tolosa, Lasarte, el festival de cine Zinegin de Hazparne, Oiartzun, Lezo, Bergara, Andoain, Zumaia, Basauri y otras muchas salas, así como en Durangoko Azoka, y llegará a Iparralde en enero de 2026.