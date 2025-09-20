Zinemaldia
"Queríamos reflejar otra imagen de Lurdes Iriondo"

"Lurdes Iriondo, ez gera alferrik pasako", Idoia Garzes gidoilaria eta Inge Mendioroz zuzendaria.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: "Lurdes Iriondoren beste irudi bat islatu nahi genuen"

Inge Mendioroz, directora, e Idoia Garzes, guionista, nos hablan sobre "Lurdes Iriondo, ez gera alferrik pasako". El documental participa en la sección Zinemira del Zinemaldia, y trata de reivindicar diferentes aspectos de la vida y la carrera de la cantante y escritora. 

Festival de Cine de San Sebastián Música vasca Entrevistas a personajes culturales Cine

Esther García Donostia saridunaren photo calla eta prentsaurrekoa.
18:00 - 20:00
Esther García: "La producción es una de las labores más creativas en el audiovisual"

La productora castellana recibirá esta noche, durante la gala de inauguración de la 73ª edición del Zinemaldia, en premio Donostia del festival. Es la primera productora en recibirlo, y el festival premia así un trabajo realizado en películas como Matador (1986), La ley del deseo (1987), Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988),  Acción mutante (1993),  La vida secreta de las palabras (2005), Relatos salvajes (2014) y Sirāt (2025).
