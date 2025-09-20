Zinemaldia
"Lurdes Iriondoren beste irudi bat islatu nahi genuen"

"Lurdes Iriondo, ez gera alferrik pasako", Idoia Garzes gidoilaria eta Inge Mendioroz zuzendaria.
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Inge Mendioroz zuzendariak eta Idoia Garzes gidoilariak "Lurdes Iriondo, ez gera alferrik pasako" gaiari buruz hitz egin digute. Dokumentalak Zinemaldiko Zinemira sailean parte hartzen du, eta abeslari eta idazlearen bizitzaren eta ibilbidearen hainbat alderdi aldarrikatzen saiatzen da. 

Zinemaldia Euskal musika Elkarrizketak kultura arloko pertsonei Zinema

Esther García Donostia saridunaren photo calla eta prentsaurrekoa.
18:00 - 20:00
Duela  min.

Esther García: "Ekoizpena sormen handieneko lanetako bat da ikus-entzunezkoetan"

Espainiar ekoizleak Donostia saria jasoko du gaur gauean, Zinemaldiaren 73. edizioaren inaugurazio-ekitaldian. Goraipamen hori jasoko duen lehen ekoizlea izango da, eta, hala, Matador (1986), La ley del deseo (1987), Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988), Acción mutante (1993), La vida secreta de las palabras (2005), Relatos salvajes (2014) eta Sirāt (2025) filmetan eta beste hamaika ekoizpenetan egindako lana sarituko dute. 

