El centro cultural de San Sebastián Tabakalera ha desgranado este miércoles su programación cinematográfica de cara al próximo año. El programa comenzará con la iniciativa Cine Hablado el 8 de enero: Alberto Gastesi presentará su película, Singular .

El primer gran ciclo de la temporada será el dedicado a la cineasta argentina Laura Citarella. La cineasta, que cuenta con cuatro largometrajes dirigidos en su haber, estará el 15 de enero en Tabakalera para presentar Trenque Lauquen, película seleccionada como mejor película de 2023 por la revista especializada Cahiers du Cinéma.

Para febrero, se ha preparado un ciclo sobre cineastas argelinos y marroquíes, y entre abril y junio se realizará una retrospectiva de la obra de la directora francesa Lucile Hadžihalilović.

Dentro del ciclo Cine y Literatura, la escritora Eider Rodríguez presentará en euskera la película Beau travail , de Claire Denis, con subtítulos en euskera (29 de enero), y, en el ciclo Cine y Música, el dúo Niña Coyote eta Chico Tornado interpretará en directo la música compuesta ex profeso para la proyección de la película Acción mutante de Álex de la Iglesia (31 de enero).