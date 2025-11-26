Billy Wilderren 32 film eskainiko ditu Tabakalerak 2026ko zinema programaren barruan
Tabakalerako 2026ko zinema denboraldi berria Donostia Kulturak, Donostiako Zinemaldiak, Euskadiko Filmategiak, Elías Querejeta Zine Eskolak eta Tabakalerak berak diseinatu dute, eta urtarrilaren 8an hasiko da.
Tabakalerak datorren urtean izango duen zinema programazioa aletu du gaur, asteazkenarekin. Kontatutako Zinearekin emango zaio hasiera egitarauari: urtarrilaren 8an, Alberto Gastesik Singular bere filma aurkeztu du.
Denboraldiko lehen ziklo handia Laura Citarella argentinar zinemagileari eskainiko zaio. Lau film luze zuzendu ditu, urtarrilaren 15ean Tabakaleran izango da Trenque Lauquen aurkezteko, Cahiers du Cinéma aldizkari espezializatuak 2023ko filmik onena izendatu zuen filma.
Otsailerako, Aljeriako eta Marokoko zinemagileei buruzko zikloa prestatu dute, eta apirila eta ekaina bitartean Lucile Hadžihalilović zuzendari frantziarraren atzera begirakoa egingo dute. Donostiako Zinemaldian Zabaltegi-Tabakalera saileko saria irabazi duen zinemagilearen filmografia osoa ikusteko aukera egongo da, eta EQZEn eskolak emango ditu irakasle gonbidatu gisa.
Zinema eta Literaturaren zikloan, Eider Rodríguez idazleak Claire Denisen Beau travail filma aurkeztuko du euskaraz, euskarazko azpitituluekin (urtarrilak 29), eta Zinema eta Musika zikloan Niña Coyote eta Chico Tornado bikoteak Alex de la Iglesiaren Acción mutante filmaren emanaldirako konposatu duen musika interpretatuko du zuzenean (urtarrilak 31).
Nosferatu ziklo berria urtarrilaren 14an hasiko da Tabakaleran eta XX. mendeko munduko zinemagintzak eman duen izen handienetako bati eskainiko zaio: Billy Wilder. El crepúsculo de los dioses (Sunset Boulevard, 1950) filmaren proiekzioarekin inauguratuko da zikloa egun horretan. Abendura bitartean garatuko da zikloa, eta 32 film proiektatuko dira guztira.
Zinemaldia + Plus ziklorako Donostiako Zinemaldiak 'zinema eta zinema-eskolak' zikloa prestatu du.
Ohi bezala, bederatzigarrenez, Zinema eta Zientzia zikloko filmak ere ikusiko dira Tabakaleran, urtarrilaren 9tik aurrera, Euskadiko Filmategiaren eskutik, eta udaberria euskal zinemari eskainitakoa izango da. Apirila eta ekaina bitartean 10-12 saio eskainiko dira, euskal produkzioaren zati txiki bat jasoko dutenak, bai klasikoa, bai berriagoa.
Tabakalerako zinema-bonuak 30 filmetarako sarrera eskainiko du 90 euroan. Bonua 2025eko abenduaren 19ko 12:00etatik aurrera erosi ahal izango da, eta salmenta 2026ko urtarrilaren 31ko 12:00ak arte egongo da zabalik.
Zure interesekoa izan daiteke
Mendi Film, Bilboko nazioarteko mendi zinemaldiaren XVIII. edizioa
Euskalduna Jauregia izango da jaialdiaren kanpaleku nagusia eta abenduaren 5etik 14ra 55 film proiektatuko dira, horietatik 12 euskal ekoizpenak. Jaialdiaren irekiera ekitaldian Entre Juan y Juanito izango da ikusgai, Juanito Oiarzabali buruz Javier Alvarok zuzendu duen filma. Bestalde, iazko Mendi Film bekari esker sortutako Luis Arrietaren filma aurkeztuko da: Sustraiak.
Norma Vila "Salitre" izeneko bere lehen film luzea filmatzen ari da, Nagore Aranburu protagonista duela
Egunotan Arrigorriagan Norma Vila zuzendariaren Salitre pelikula filmatzen ari dira, drama intimoa eta thriller psikologikoa uztartzen dituen film luzea. Nagore Aranburu eta Haizea Carneros dira protagonistak.
Zinebik "Llámame sinsorga" dokumentala aurkeztu du
EITBren parte-hartzea duen filma Zinebi film laburren eta dokumentalen Bilboko jaialdian proiektatuko dute, hilaren 28an zinemara iritsi aurretik. Al Borde Flims etxearen filmak La Sinsorga Bilboko espazio feminista eraikitzeko prozesua jasotzen du.
Umorez, musikaz eta Pablo Bergerrentzako Ohorezko Mikeldiaz abiatu da Zinebi
Zinebiren 67. edizioa Arriaga Antzokian hasi da, Bilboko errodajearen gorakadari, musika emanaldiei eta nobedadeen aurkezpenari keinu eginez. Hasierako saioan Euskal Film Laburren Sail Ofiziala proiektatu dute eta Pablo Berger zinemagile bilbotarrari Ohorezko Mikeldia eman diote.
Bost euskal film labur, Zinebiren Sail Ofizialean
Bea Lema, Aitor Gametxo, Ainhoa Ordoñez, Giulia Cosentino, Perla Sardella eta Maren Zubeldia eta Silvina Guglielmottiren azken lanak Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren Nazioarteko Jaialdiak lehiatuko dira. Gaur hasi, eta hilaren 28an amaituko da 67. edizioa.
Jende-oste handi batez inguraturik eraikitako basoan
Gero eta luzeagoak dira filmen bukaerako kredituak, gero eta jende-multzo handiagoa baita ezinbesteko pelikula bat osatzeko. Are, Gaua filmean bezala, fantasiaren mugetan aritzen bagara.
“Lurdes Iriondo, ez gera alferrik pasako” dokumentala zinemetatik pasatuko da
Iruñean, Bilbon, Donostian eta Madrilen izango da ikusgai filma estreinaren egunean, azaroaren 14an, eta herriz herri erakutsiko dute gero: Tolosa, Lasarte, Basauri, Aramaio…
Paul Urkijo: "Euskal izaki mitologikoak modu eder eta epikoenean erakutsi nahi nituen"
Gaua filmean berritzen eta omentzen diren izaki eta kondaira mitologikoez mintzo zaigu Paul Urkijo, EITBrentzat primizian: Gaueko, Inguma, Mateo Txistu, Akerbeltz... Aita Barandiaranek jasotako objektu eta kondairak, sorginkeria uxatzeko erritualak, sorginkeriarekin lotutako esaldi eta elezaharrak... Urkijok euskal tradizioa arakatu du bere hirugarren film luzean. Haien errepasoa egin eta, konjurua oker esan zuen gizona hegaz nola jarri zuen ulertzeko trukoa argitu digu, esate baterako.
Paul Urkijo: “Txikitan jaso nituen gaueko istorio guztien multzo bat da ‘Gaua’”
Gaua pelikula epikoaren zuzendariak azaldu duenez, “Inkisizioak sortu zituen gezurrak hartu, geureganatu, elikatu eta haien kontra jaurtitzeko” egin dute filma. “Bide argitsutik joateko esaten digute, baina batzuetan bide horretatik aldendu behar zara, beldurrak eta iluntasuna zeharkatu, zoriontasunera eta askatasunera iristeko, nahi dugun modukoak izateko”. Arabar zuzendariak eta Iñake Irastorza, Ane Gabarain eta Elena Irureta aktoreek EITBren parte-hartzea duen ekoizpenaren zertzelada batzuk aletu dizkigute bideo esklusibo honetan. Filmatze “gogor eta luzearen” sekretu batzuk eman dizkigu Yune Nogueiras protagonistak ere: “Paulekin lan egiteko ametsa bete dut”.