Ya está en los cines "Singular", thriller dirigido por Alberto Gastesi y que cuenta con la participación de EITB

Singular
"Singular".
Euskaraz irakurri: AEITBren parte-hartzea duen Alberto Gastesiren "Singular" thrillerra zinema-aretoetan dago jada

La película, estrenada en Sitges y protagonizado por Patricia López Arnaiz y Javier Rey, cuenta la historia de Diana y Martín. Doce años después de la muerte de su hijo, la pareja decide reencontrarse durante un fin de semana en su antigua casa del lago. Cuando un enigmático joven con un misterioso parecido con el difunto hijo aparece en la casa, salen a la luz antiguos secretos y nuevas sospechas.

Cine

XVIII Edición del Festival Internacional de Cine de Montaña de Bilbao, MENDI FILM

El Palacio Euskalduna será el campamento principal del festival y del 5 al 14 de diciembre se proyectarán 55 películas, 12 de ellas producciones vascas. En la apertura del festival se podrá ver “Entre Juan y Juanito”, película dirigida por Javier Álvaro sobre Juanito Oiarzabal. Por otra parte, se presentará la película de Luis Arrieta “Sustraiak”, creada gracias a la beca Mendi Film del año pasado.

Paul Urkijo: “Euskal izaki mitologikoak modu eder eta epikoenena erakutsi nahi nituen”
Paul Urkijo: “Quería mostrar los seres mitológicos vascos de la manera más bella y épica posible”

Hablamos con Paul Urkijo, que nos detalla en primicia los seres y leyendas mitológicos que Gaua revisa y homenajea: Gaueko, Inguma, Mateo Txistu, Akerbeltz… Objetos y leyendas recopiladas por Joxe Migel Barandiaran, rituales contra la brujería, frases y mitos sobre las burjas…  Urkijo se ha sumergido profundamente en la tradición vasca. El cineasta repasa algunos de todos estos elementos, y nos explica cómo elevó a los cielos a un hombre que se equivocó a la hora de recitar un conjuro.  

