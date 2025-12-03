Ya está en los cines "Singular", thriller dirigido por Alberto Gastesi y que cuenta con la participación de EITB
La película, estrenada en Sitges y protagonizado por Patricia López Arnaiz y Javier Rey, cuenta la historia de Diana y Martín. Doce años después de la muerte de su hijo, la pareja decide reencontrarse durante un fin de semana en su antigua casa del lago. Cuando un enigmático joven con un misterioso parecido con el difunto hijo aparece en la casa, salen a la luz antiguos secretos y nuevas sospechas.
El cortometraje "Correct me if I 'm wrong" gana el Gran Premio de Zinebi
La película documental del cineasta chino Hao Zhou ha recibido el máximo reconocimiento del jurado del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao. El premio al mejor cortometraje vasco ha recaído en "Habana industrial", de Ainhoa Ordóñez, mientras que "Geratzen den hori", de Aitor Gametxo, ha obtenido el Gran Premio al Mejor Cortometraje Español.
'Los domingos' y 'Maspalomas', las películas más nominadas en los premios Feroz
El trabajo de las y los intérpretes vascos ha sido ampliamente reconocido en los premios de la crítica española, con nominaciones como las de Blanca Soroa, Nagore Aranburu, Jose Ramon Soroiz, Elena Irureta, Asier Etxeandia e Iraia Elias.
Tabakalera proyectará 32 películas de Billy Wilder dentro de su programa de cine para 2026
La temporada de cine de Tabakalera para el año próximo ha vuelto a ser diseñada por Donostia Kultura, el Zinemaldia, la Filmoteca Vasca, la Escuela de Cine Elías Querejeta y la propia Tabakalera, y comenzará el 8 de enero.
XVIII Edición del Festival Internacional de Cine de Montaña de Bilbao, MENDI FILM
El Palacio Euskalduna será el campamento principal del festival y del 5 al 14 de diciembre se proyectarán 55 películas, 12 de ellas producciones vascas. En la apertura del festival se podrá ver “Entre Juan y Juanito”, película dirigida por Javier Álvaro sobre Juanito Oiarzabal. Por otra parte, se presentará la película de Luis Arrieta “Sustraiak”, creada gracias a la beca Mendi Film del año pasado.
Norma Vila rueda su primer largometraje "Salitre", protagonizado por Nagore Aranburu
''Salitre'' es la ópera prima de la directora bilbaína Norma Vila, protagonizada por Nagore Aranburu y participada por EITB. El rodaje comenzó hace dos semanas en Arrigorriaga y se prolongará hasta mediados de diciembre. Las próximas semanas el equipo de Salitre se desplazará a Mungia, Bermeo y Mundaka.
Zinebi presenta el documental "Llámame sinsorga"
La película, que cuenta con la participación de EiTB, se proyectará en el festival de cortometrajes y cine documental Zinebi de Bilbao, antes de llegar a los cines el próximo día 28 de noviembre. La película de Al Borde Flims recoge el proceso de construcción del espacio feminista de Bilbao La Sinsorga.
Zinebi arranca con humor, música y el Mikeldi de Honor para Pablo Berger
La 67 edición de Zinebi ha comenzado en el Teatro Arriaga con una gala llena de guiños al auge del rodaje en Bilbao, números musicales y la presentación de sus novedades. En la inauguración se ha proyectado la Sección Oficial de cortos vascos y se ha entregado el Mikeldi de Honor al cineasta bilbaíno Pablo Berger.
El documental "Lurdes Iriondo, ez gera alferrik pasako" pasará por los cines
La película se estrena hoy, 14 de novembre, en Pamplona, Bilbao, San Sebastián y Madrid , y a continuación se proyectará pueblo a pueblo: Tolosa, Lasarte, Basauri, Aramaio...
Paul Urkijo: “Quería mostrar los seres mitológicos vascos de la manera más bella y épica posible”
Hablamos con Paul Urkijo, que nos detalla en primicia los seres y leyendas mitológicos que Gaua revisa y homenajea: Gaueko, Inguma, Mateo Txistu, Akerbeltz… Objetos y leyendas recopiladas por Joxe Migel Barandiaran, rituales contra la brujería, frases y mitos sobre las burjas… Urkijo se ha sumergido profundamente en la tradición vasca. El cineasta repasa algunos de todos estos elementos, y nos explica cómo elevó a los cielos a un hombre que se equivocó a la hora de recitar un conjuro.