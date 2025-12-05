La película, estrenada en Sitges y protagonizado por Patricia López Arnaiz y Javier Rey, cuenta la historia de Diana y Martín. Doce años después de la muerte de su hijo, la pareja decide reencontrarse durante un fin de semana en su antigua casa del lago. Cuando un enigmático joven con un misterioso parecido con el difunto hijo aparece en la casa, salen a la luz antiguos secretos y nuevas sospechas.