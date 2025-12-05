CINE
"Itsasora", dirigida por el cantante Mikel Urdangarin, visibiliza la travesía de Galicia a Euskal Herria

Galiziatik Euskal Herrira egindako zeharkaldia jorratzen du Mikel Urdangarin abeslariak zuzendutako “Itsasora” filmak
Euskaraz irakurri: Galiziatik Euskal Herrira egindako zeharkaldia ikusarazten du Mikel Urdangarin abeslariak zuzendutako “Itsasora” filmak
EITB

El músico pidió ayuda para traer su barco de vela restaurado al marino Unai Basurko, y el film aborda este viaje realizado en pleno invierno. Esta película de Urdangarin ha dado el pistoletazo de salida a la 18ª edición del festival Mendifilm.

