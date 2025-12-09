'Una batalla tras otra' domina las nominaciones para los Globos de Oro
'Una batalla tras otra' encendió la mecha de la carrera de los premios de Hollywood al liderar con nueve las candidaturas a los Globos de Oro. Tras las nueva nominaciones del filme de Paul Thomas Anderson, está 'Valor sentimental', del noruego Joachim Trier, con 8; 'Sinners', de Ryan Coogler, con 7; 'Hamnet', de Chloè Zhao, con 6, y 'Frankenstein', de Guillermo del Toro, con 5.
Una de las nominaciones a la película de Del Toro corresponde al actor australiano de origen vasco Jacob Elordi, que logró un doblete en los Globos de Oro al optar además de a mejor actor de reparto por 'Frankenstein', a protagonista de una miniserie, por 'El camino estrecho'.
La producción de Anderson dominó en las categorías de cine de comedia o musical y tendrá como oponentes en el premio a mejor película de esta categoría a 'Blue Moon' y 'Nouvelle Vague', ambas de Richard Linklater'; 'Bugonia', de Yorgos Lanthimos', 'Marty Supreme', Josh Safdie, y 'No Other Choice', de Park Chan-Wook'.
Por su trabajo en 'Una batalla tras otra', el actor puertorriqueño Benicio del Toro luchará por el galardón a mejor actor de reparto -entre otros con su compañero de reparto, Sean Penn- y Leonardo DiCaprio por el de protagonista -junto a Ethan Hawke ('Blue Moon), Thimothée Chalamet ('Marty Supreme') o George Clooney ('Jay Kelly')-.
También Anderson competirá por la estatuilla a mejor dirección, un apartado en el que se encuentran Chloé Zhao, Jafar Panahi ('Un simple accidente'), Joachim Trier, Ryan Coogler y Del Toro.
El 'Frankenstein' de Del Toro es uno de los seis títulos nominados a mejor película de drama junto a 'Hamnet', 'Un simple accidente', 'Valor sentimental', 'Sinners' y 'El agente secreto'.
En lo que se refiere a las interpretaciones femeninas, destacan las nominaciones de Julia Roberts ('Caza de brujas'), Renate Reinsve ('Valor sentimental') o Jennifer Lawrence ('Die My Love), como protagonistas de un filme de drama, y de Emma Stone ('Bugonia'), Amanda Seyfried ('El testamento de Ann Lee') o Cynthia Erivo ('Wicked') en comedia o musical.
En las categorías de televisión, la sátira ambientada en un hotel de lujo 'The White Lotus' consagró su éxito liderando el podio con seis candidaturas, seguida de la historia británica de una investigación criminal, 'Adolescencia', con cinco, y la comedia de misterio 'Solo asesinatos en el edificio', con cuatro.
