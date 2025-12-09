"One Battle After Another" nagusi, Urrezko Globoen izendapenetan
Paul Thomas Andersonen filma dago Hollywoodeko atzerriko prentsaren sarietako izendapenen zerrendaren buruan, eta Affeksjonsverdi, Sinners, Hamnet eta Frankenstein ere nabarmendu dira. Jacob Elordik bi sari lortzeko hautagai da: Frankenstein filmagatik bigarren mailako gizonezko aktore onenaren sailean, eta The Narrow Road to the Deep Northgatik, minisail bateko gizon protagonistaren atalean.
One Battle After Another filmak Hollywoodeko zinema sarietarako lasterketa abiatu du, Urrezko Globoetarako bederatzi izendapen bilduta. Haren ondoren kokatu dira Affeksjonsverdi Joachim Trier norvegiarrarena (8), Sinners Ryan Cooglerrena (7), Hamnet Chloè Zahorena (6) eta Frankenstein Guillermo del Tororena (5).
Del Tororen filmerako izendapenetako bat, hain zuzen, Jacob Elordi euskal jatorriko australiar aktorearena da; bi ataletan izendatu dute Elordi, bigarren mailako gizonezko aktore onenaren atalean Frankensteingatik, eta minisail bateko gizonezko protagonista onenarenean, The Narrow Road to the Deep Northgatik.
Andersonen ekoizpenak komedia edo musikal onenaren ataletan agindu du, zinemari dagokionez, eta Richard Linklaterren Blue Moon eta Nouvelle Vague, Yorgos Lanthimosen Bugonia, Josh Safdieren Marty Supreme eta Park Chan-Wooken No Other Choice izango ditu aurrean, film onenaren sarian.
Bigarren mailako gizonezko aktore onenaren atalean, Benicio Del Toro aktore puertorricarra (One Battle After Another), Sean Penn (One Battle After Another) Ethan Hawke (Blue Moon), Thimothée Chalamet (Marty Supreme) eta George Clooney (Jay Kelly) izango ditu aurkari.
Anderson zuzendaritza onenaren saria eskuratzeko lehiatuko da, Chloé Zhao, Jafar Panahi (Un simple accident), Joachim Trier, Ryan Coogler eta Del Tororekin.
Del Tororen Frankenstein filma film dramatiko onenaren sarirako sei izendatuen artean dago, Hamnet, Un simple accident, Affeksjonsverdi, Sinners eta O agente secreto filmekin batera.
Emakumezkoen interpretazioei dagokienez, Julia Roberts (Witch Hunt), Renate Reinsve (Affeksjonsverdi) eta Jennifer Lawrence (Die My Love) daude izendatuta film dramatiko bateko protagonisten artean, eta Emma Stone (Bugonia), Amanda Seyfried (The Testament of Ann Lee) edo Cynthia Erivo (Wicked) komedia eta musikalean atalean.
Telebistako kategorietan, The White Lotus luxuzko hotel batean girotutako satirak arrakasta handia izan du, sei hautagaitza erdietsita; ondoren, Adolescence dago, bostekin, eta Only Murders in the Building misteriozko komedia, laurekin.
Galiziatik Euskal Herrira egindako zeharkaldia ikusarazten du Mikel Urdangarin abeslariak zuzendutako "Itsasora" filmak
Musikariak bere belaontzi zaharberritua ekartzeko laguntza eskatu zion Unai Basurko nabigatzaileari, eta negu betean egindako bidaia hori jorratzen du lanak. Urdangarinen filmak hasiera eman dio Mendifilm jaialdiaren 18. edizioari.
Hind neskatoak Herman “reichsmarschalla” gainditu
Ez dut uste erraturik nagoenik: Palestinak Israel gainditu du kontakizunean.
EITBren parte-hartzea duen Alberto Gastesiren "Singular" thrillerra zinema-aretoetan ikusgai dago
Filma Sitgesen estreinatu zen, eta Patricia Lopez Arnaiz eta Javier Rey ditu protagonista. Dianaren eta Martinen istorioa kontatzen du. Semea hil eta hamabi urtera, bikoteak lakuko bere etxe zaharrean berriz elkartzea erabakitzen du. Hildako semearen antza duen gazte enigmatiko bat etxean agertzen denean, antzinako sekretuak eta susmo berriak argitara ateratzen dira.
“Correct me if I’m wrong” film laburrak irabazi du Zinebiko Sari Nagusia
Hao Zhou txinatar zinemagilearen lan dokumentalak jaso du Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren Nazioarteko Jaialdiko epaimahaiaren aintzatespen nagusia. Euskal film labur onenaren saria “Habana industrial” Ainhoa Ordoñezen lanak irabazi du, eta Aitor Gametxoren "Geratzen den hori" filmak Espainiako Film Labur Onenaren Sari Nagusia.
"Los domingos" eta "Maspalomas", Feroz sarietarako film izendapen gehien dituzten filmak
Los domingos, bederatzi izendapenekin, eta Maspalomas, zazpirekin, dira 2026ko Feroz sarietarako izendapen gehien jaso dituzten filmak.
Billy Wilderren 32 film emango ditu Tabakalerak 2026ko zinema programaren barruan
Tabakalerako 2026ko zinema denboraldi berria Donostia Kulturak, Donostiako Zinemaldiak, Euskadiko Filmategiak, Elías Querejeta Zine Eskolak eta Tabakalerak berak diseinatu dute, eta urtarrilaren 8an hasiko da.
Mendi Film, Bilboko nazioarteko mendi zinemaldiaren XVIII. edizioa
Euskalduna Jauregia izango da jaialdiaren kanpaleku nagusia eta abenduaren 5etik 14ra 55 film proiektatuko dira, horietatik 12 euskal ekoizpenak. Jaialdiaren irekiera ekitaldian Entre Juan y Juanito izango da ikusgai, Juanito Oiarzabali buruz Javier Alvarok zuzendu duen filma. Bestalde, iazko Mendi Film bekari esker sortutako Luis Arrietaren filma aurkeztuko da: Sustraiak.
Norma Vila "Salitre" izeneko bere lehen film luzea filmatzen ari da, Nagore Aranburu protagonista duela
Egunotan Arrigorriagan Norma Vila zuzendariaren Salitre pelikula filmatzen ari dira, drama intimoa eta thriller psikologikoa uztartzen dituen film luzea. Nagore Aranburu eta Haizea Carneros dira protagonistak.
Zinebik "Llámame sinsorga" dokumentala aurkeztu du
EITBren parte-hartzea duen filma Zinebi film laburren eta dokumentalen Bilboko jaialdian proiektatuko dute, hilaren 28an zinemara iritsi aurretik. Al Borde Flims etxearen filmak La Sinsorga Bilboko espazio feminista eraikitzeko prozesua jasotzen du.