"One Battle After Another" nagusi, Urrezko Globoen izendapenetan

Paul Thomas Andersonen filma dago Hollywoodeko atzerriko prentsaren sarietako izendapenen zerrendaren buruan, eta Affeksjonsverdi, Sinners, Hamnet eta Frankenstein ere nabarmendu dira. Jacob Elordik bi sari lortzeko hautagai da: Frankenstein filmagatik bigarren mailako gizonezko aktore onenaren sailean, eta The Narrow Road to the Deep Northgatik, minisail bateko gizon protagonistaren atalean.

Jacob Elordi aktore australiarra "Frankenstein" filmean
Jacob Elordi aktore australiarrak bi izendapen jaso ditu, horietako bat "Frankenstein" lanagatik. Argazkia: Netflix.
EITB

Azken eguneratzea

One Battle After Another filmak Hollywoodeko zinema sarietarako lasterketa abiatu du, Urrezko Globoetarako bederatzi izendapen bilduta. Haren ondoren kokatu dira Affeksjonsverdi Joachim Trier norvegiarrarena (8), Sinners Ryan Cooglerrena (7), Hamnet Chloè Zahorena (6) eta Frankenstein Guillermo del Tororena (5). 

Del Tororen filmerako izendapenetako bat, hain zuzen, Jacob Elordi euskal jatorriko australiar aktorearena da; bi ataletan izendatu dute Elordi, bigarren mailako gizonezko aktore onenaren atalean Frankensteingatik, eta minisail bateko gizonezko protagonista onenarenean, The Narrow Road to the Deep Northgatik.

Andersonen ekoizpenak komedia edo musikal onenaren ataletan agindu du, zinemari dagokionez, eta Richard Linklaterren Blue Moon eta Nouvelle Vague, Yorgos Lanthimosen Bugonia, Josh Safdieren Marty Supreme eta Park Chan-Wooken No Other Choice izango ditu aurrean, film onenaren sarian.

Bigarren mailako gizonezko aktore onenaren atalean, Benicio Del Toro aktore puertorricarra (One Battle After Another), Sean Penn (One Battle After Another) Ethan Hawke (Blue Moon), Thimothée Chalamet (Marty Supreme) eta George Clooney (Jay Kelly) izango ditu aurkari.

Anderson zuzendaritza onenaren saria eskuratzeko lehiatuko da, Chloé Zhao, Jafar Panahi (Un simple accident), Joachim Trier, Ryan Coogler eta Del Tororekin. 

Del Tororen Frankenstein filma film dramatiko onenaren sarirako sei izendatuen artean dago, Hamnet, Un simple accident, Affeksjonsverdi, Sinners eta O agente secreto filmekin batera.

Emakumezkoen interpretazioei dagokienez, Julia Roberts (Witch Hunt), Renate Reinsve (Affeksjonsverdi) eta Jennifer Lawrence (Die My Love) daude izendatuta film dramatiko bateko protagonisten artean, eta Emma Stone (Bugonia), Amanda Seyfried (The Testament of Ann Lee) edo Cynthia Erivo (Wicked) komedia eta musikalean atalean.

Telebistako kategorietan, The White Lotus luxuzko hotel batean girotutako satirak arrakasta handia izan du, sei hautagaitza erdietsita; ondoren, Adolescence dago, bostekin, eta Only Murders in the Building misteriozko komedia, laurekin.

