Cine
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Presentamos en primicia una secuencia de la película "Aro berria"

Maite Mugerza Ronse aktorea, "Aro berria" filmean.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ikusi primizian "Aro berria" filmaren sekuentzia bat

Última actualización

El primer largometraje de Irati Gorostidi llega a los cines este viernes, 12 de diciembre, después de recibir una mención especial en la sección New Directors del pasado Zinemaldia. 

En esta secuencia inédita, mostramos en primicia el cameo del cineasta Oliver Laxe en la película. 

San Sebastián, 1978. Varios trabajadores y trabajadoras celebrarán una asamblea para convocar una huelga, pero finalmente no alcanzarán el consenso suficiente. Decepcionados, trasladarán el anhelo de cambio social a su vida personal, y crearán una comunidad en la montaña. 

La película cuenta con la participación de EITB. 

Cine

Te puede interesar

Singular
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Ya está en los cines "Singular", thriller dirigido por Alberto Gastesi y que cuenta con la participación de EITB

La película, estrenada en Sitges y protagonizado por Patricia López Arnaiz y Javier Rey, cuenta la historia de Diana y Martín. Doce años después de la muerte de su hijo, la pareja decide reencontrarse durante un fin de semana en su antigua casa del lago. Cuando un enigmático joven con un misterioso parecido con el difunto hijo aparece en la casa, salen a la luz antiguos secretos y nuevas sospechas.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

XVIII Edición del Festival Internacional de Cine de Montaña de Bilbao, MENDI FILM

El Palacio Euskalduna será el campamento principal del festival y del 5 al 14 de diciembre se proyectarán 55 películas, 12 de ellas producciones vascas. En la apertura del festival se podrá ver “Entre Juan y Juanito”, película dirigida por Javier Álvaro sobre Juanito Oiarzabal. Por otra parte, se presentará la película de Luis Arrieta “Sustraiak”, creada gracias a la beca Mendi Film del año pasado.

Cargar más