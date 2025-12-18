Derechos audiovisuales
La ceremonia de los Óscar se podrá ver en Youtube a partir de 2029

El acuerdo entre la Academia de Hollywood y la plataforma de vídeo por streaming se extenderá al menos hasta 2033.
Euskaraz irakurri: Oscarren zeremonia Youtuben ikusi ahal izango da 2029tik aurrera
EITB

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas estadounidense y Youtube han alcanzado un acuerdo para que la plataforma de vídeo por streaming adquiera los derechos mundiales de los Óscar.

El acuerdo entrará en vigor en 2029, con la 101ª ceremonia de los Óscar, y se extenderá al menos hasta 2033. Los derechos de retransmisión continuarán en manos de Disney ABC hasta la 100ª edición de los premios estadounidenses, en 2028.

Así, la gala más importante de la industria cinematográfica estará disponible “en directo y de forma gratuita” para más de 2000 millones de espectadores de todo el mundo en Youtube y para los suscriptores y suscriptoras de Youtube TV en Estados Unidos.

El acuerdo con Youtube incluye la ceremonia de entrega de los premios, la cobertura de la alfombra roja, los contenidos entre bastidores, el anuncio de las nominaciones a los Oscar, la entrega de los Oscar honoríficos, el almuerzo de los nominados a los Oscar, los Premios Estudiantiles de la Academia, los Premios Científicos y Técnicos, entrevistas a miembros de la Academia y cineastas, programas de educación cinematográfica, podcasts y mucho más.

Premios Oscar Cine

