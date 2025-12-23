La película "Aro berria", que cuenta con la participación de EITB, celebra su segunda semana en cines; el largometraje de Irati Gorostidi se puede ver en Vitoria-Gasteiz, Bilbao, Bermeo, Galdakao, Donostia, Errenteria, Irun, Alsasua y Pamplona.

Orain te adelanta en primicia una secuencia de la película que recibió una mención especial en la sección New Directors del Zinemaldia.