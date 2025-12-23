SECUENCIA EN PRIMICIA

Así es "Aro berria", la película de Irati Gorostidi que está en cartelera

"Aro berria" filma
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Horrelakoa da "Aro berria", zinemetan ikusgai den Irati Gorostidiren filma

Última actualización

La película "Aro berria", que cuenta con la participación de EITB, celebra su segunda semana en cines; el largometraje de Irati Gorostidi se puede ver en Vitoria-Gasteiz, Bilbao, Bermeo, Galdakao, Donostia, Errenteria, Irun, Alsasua y Pamplona. 

Orain te adelanta en primicia una secuencia de la película que recibió una mención especial en la sección New Directors del Zinemaldia.  

Cine

Maite Mugerza Ronse aktorea, "Aro berria" filmean.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Presentamos en primicia una secuencia de la película "Aro berria"

El primer largometraje de Irati Gorostidi llega a los cines este viernes, 12 de diciembre, después de recibir una mención especial en la sección New Directors del pasado Zinemaldia.  En esta secuencia inédita, mostramos en primicia el cameo del cineasta Oliver Laxe en la película.  San Sebastián, 1978. Varios trabajadores y trabajadoras celebrarán una asamblea para convocar una huelga, pero finalmente no alcanzarán el consenso suficiente. Decepcionados, trasladarán el anhelo de cambio social a su vida personal, y crearán una comunidad en la montaña.  La película cuenta con la participación de EITB. 

