"El mal": el nuevo thriller de Bajo Ulloa, con la participación de EITB, se estrena el 16 de enero

El ataúd de Brigitte Bardot, recubierto de ratán y adornado con ramos de flores, ha entrado en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción a las 11:20 horas para una ceremonia privada y sencilla a la que solo han asistido 400 invitados, básicamente sus allegados y miembros de la Fundación Brigitte Bardot, aunque se ha transmitido en directo en varias pantallas gigantes en Saint-Tropez.