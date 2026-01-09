Jantziaren Zentroa de Errenteria ha organizado una exposición de algunas de las prendas que se han utilizado en la última película de Paul Urkijo. Son similares a las que se usaban en Euskal Herria en el siglo XVII y muestran de forma notable la diferencia que existía entre los nobles y el pueblo humilde. La exposición estará abierta hasta el 22 de marzo.