VESTUARIO CINE
El vestuario de la película 'Gaua' se expone al público

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Gaua filmeko jantzien erakusketa Errenteriako Jantzien Zentroan
author image

EITB

Última actualización

Jantziaren Zentroa de Errenteria ha organizado una exposición de algunas de las prendas que se han utilizado en la última película de Paul Urkijo. Son similares a las que se usaban en Euskal Herria en el siglo XVII y muestran de forma notable la diferencia que existía entre los nobles y el pueblo humilde. La exposición estará abierta hasta el 22 de marzo.

Gipuzkoa Cine Errenteria

