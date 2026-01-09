ZINEMAKO JANTZIAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

'Gaua' filmeko jantziak herritarren eskura jarri dituzte ikusgai

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Errenteriako Jantzien Zentroak Paul Urkijoren azken pelikulan erabili diren hainbat jantziren erakusketa antolatu du. XVII. mendean Euskal Herrian erabiltzen ziren jantzien erreplikak dira eta aberatsen eta herri xumearen artean zegoen aldea modu nabarmenean erakusten dute. Martxoaren 22a arte ikusgai egongo dira.

Gipuzkoa Zinema Errenteria

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X