Jose Mari Goenaga: "Los premios y las nominaciones son muy importantes para alargar la vida de la película"
Jose Mari Goenaga, uno de los directores de Maspalomas, se ha mostrado muy satisfecho con las 9 nominaciones a los premios Goya. Opina que los premios y las nominaciones alargan la vida de la película y ha destacado su importancia para la promoción.
Te puede interesar
Susana Abaitua: “He estado gritando como una loca en casa de alegría por la nominación”
La actriz Susana Abaitua ha sido nominada al Goya de Mejor Actriz Protagonista por su papel en Un fantasma en la batalla, y asegura que ha recibido la noticia con “bastante sorpresa”. Sin embargo, no esconde su alegría, y subraya que, aunque no hubiese sido nominada, eso no quitaría valor a su trabajo como actriz, “como el de otras compañeras que no han sido nominadas”.
Alauda Ruiz de Azúa, directora de “Los domingos”, celebra sus 13 nominaciones para los Goya
La directora vizcaína de la película Los domingos, Alauda Ruiz de Azúa, ha celebrado este martes el respaldo que ha obtenido para los Premios Goya, que opta a 13 galardones. Ha asegurado que estas nominaciones le han emocionado porque cuida mucho de su entorno de trabajo, “siento siempre que son mis aliados”.
“Los domingos” y “Maspalomas”, nominadas como mejor película en los Premios Goya
Un total de 45 profesionales y películas de producción vasca han sido nominados a los Premios Goya, de los que 13 cuentan con la participación de EITB. La gala se celebrará en Barcelona el próximo 28 de febrero.
‘Una batalla tras otra’ y 'Adolescencia' triunfan en los Globos de Oro
La película dirigida por Paul Thomas Anderson, que partía como favorita en cine con nueve nominaciones, ha sido la gran vencedora con cuatro galardones. Entre las series, la triunfadora ha sido 'Adolescencia' con cuatro premios.
El vestuario de la película 'Gaua' se expone al público
Jantziaren Zentroa de Errenteria ha organizado una exposición de algunas de las prendas que se han utilizado en la última película de Paul Urkijo. Son similares a las que se usaban en Euskal Herria en el siglo XVII y muestran de forma notable la diferencia que existía entre los nobles y el pueblo humilde. La exposición estará abierta hasta el 22 de marzo.
"Los domingos" y "Maspalomas", entre las películas más vistas el año pasado
EZAE, la Asociación de Salas de Cine de Euskadi, ha publicado los datos del pasado año; el número de espectadores ha caído un 6 % respecto a los datos de 2024.
"El mal": el nuevo thriller de Bajo Ulloa, con la participación de EITB, se estrena el 16 de enero
Rodada en Vitoria-Gasteiz, la última película de Juanma Bajo Ulloa pone al espectador cara a cara frente al mal. El thriller tiene como protagonistas a Martín, una asesina múltiple sin remordimientos, y a Elvira, una periodista que quiere alcanzar el éxito con un libro sobre Martín.
El ciclo Ciencia y Cine propondrá películas sobre humanidad, naturaleza y futuro
"El planeta de los simios" abrirá el ciclo en Vitoria-Gasteiz (7 de enero), Pamplona (8 de enero), San Sebastián (9 de enero) y Bilbao (10 de enero), con subtítulos en castellano. Algunas de las películas se proyectarán también, como es habitual, en Donibane Lohizune.
Multitudinaria despedida a Brigitte Bardot en la localidad francesa de Saint-Tropez
El ataúd de Brigitte Bardot, recubierto de ratán y adornado con ramos de flores, ha entrado en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción a las 11:20 horas para una ceremonia privada y sencilla a la que solo han asistido 400 invitados, básicamente sus allegados y miembros de la Fundación Brigitte Bardot, aunque se ha transmitido en directo en varias pantallas gigantes en Saint-Tropez.