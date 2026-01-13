Goya sariak
Jose Mari Goenaga: "Pelikularen bizitza luzatzea, izendapen eta sarien bitartez, oso garrantzitsua da"

Jose Mari Goenaga, Maspalomas filmaren zuzendarietako bat, oso pozik agertu da Goya sarietan 9 izendapen jaso ondoren. Bereziki poztu du Kandido Uranga aktore-taldeko aktore onenaren sarirako izendatuta egoteak. Sariek eta izendapenek pelikularen bizitza luzatzen dutela uste du eta promoziorako duen garrantzia azpimarratu du.

Susana Abaitua: "Zoro bat bezala oihuka aritu naiz etxean, izendapenaren pozez"

Susana Abaitua aktorea Emakumezko Aktore Protagonista Onenaren Goya sarirako izendatu dute, Un fantasmaen la batalla filmean egindako lanagatik, eta albistea "nahiko sorpresaz" jaso duela esan du. Hala ere, ez du poza ezkutatzen, eta nabarmendu du, izendatua izan ez balitz ere, horrek ez liokeela baliorik kenduko bere aktore lanari, "izendatuak izan ez diren beste kide batzuen lana bezala".

