Zinemastea ofrecerá diez películas vascas en su nueva sede en Vitoria

El festival de cine vasco programa diez películas entre el 23 y el 30 de enero en el nuevo espacio de la Fundación Vital en la calle Postas. La gala de clausura y entrega de premios se celebrará el 31 de enero en el Palacio Europa. 

Nagore Aranburu eta Jose Ramon Soroiz, "Maspalomas"
"Maspalomas" se proyectará en el Zinemastea el 28 de enero
Gaua, Los domingos, Maspalomas, Decorado, Karmele, Jone, batzuetan… Zinemastea, el festival de Vitoria de cine vasco programará, entre los días 23 y 30 de enero en Arkabia, el nuevo espacio de la Fundación Vital en la calle Postas, diez recientes películas de producción vasca. El día 31 se celebrará en el Palacio Europa la gala de clausura del festival y la entrega de premios, fallados por un jurado: mejor película, mejor dirección, mejor guion, mejor interpretación principal, mejor interpretación de reparto y, como novedad este año, incorpora mejor banda sonora original. 

Las proyecciones entre semana darán comienzo a las 19:30 horas; el sábado 24 y domingo 25 habrá doble sesión (16:45 y 19:30 horas) y estarán acompañadas por un coloquio posterior con las y los protagonistas del largometraje: cineastas, intérpretes, guionistas... Los abonos para asistir a todas las sesiones y la gala de clausura (22€) y las entradas diarias (3€) pueden adquirirse ya en la web del festival; las invitaciones para la gala de clausura se pueden conseguir desde hoy en Arkabia (Postas 13-15).

Las distinciones se completan con el premio del público a la mejor película y el Premio ‘Gutako Bat’ con el que Fundación Vital reconoce a figuras alavesas relacionadas con el cine.

El viernes (23 de enero), se programará Gaua (Paul Urkijo), el sábado se pasarán la película de animación Decorado (16:45) y Todo lo que no sé (19:30), de Ana Lambarri, y el domingo Jone, batzuetan (16:45), de Sara Fantova, y Faisaien irla (19:30), primer largometraje del director Asier Urbieta.

La semana comenzará con la proyección de Singular (19:30), de Alberto Gastesi, el martes se podrá ver Los domingos (19:30), Concha de Oro del Zinemaldia, el miércoles Maspalomas (19:30), de Joxe Mari Goenaga y Aitor Arregi, el jueves Karmele, de Asier Altuna, y el viernes, 30 de enero, El mal, nueva película de Juanma Bajo Ulloa. 

