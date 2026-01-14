Zinemasteak hamar euskal pelikula eskainiko ditu Gasteizko bere egoitza berrian
Gaua, Los domingos, Maspalomas, Decorado, Karmele, Jone, batzuetan… Zinemastea euskal zinemaren Gasteizko jaialdiak hamar euskal film berri proiektatuko ditu urtarrilaren 23tik 30era Arkabian, Vital Fundazioak Gasteizko Posta kalean ireki duen espazioan. Urtarrilaren 31n, Europa jauregiak jaialdiaren itxiera gala hartuko du, eta epaimahai batek ebatzitako sarien banaketa: filmik onena, zuzendari onena, gidoi onena, aktore nagusi onena, antzeztaldeko aktore onena eta, aurten lehenengoz, jatorrizko soinu banda onena.
Proiekzioak 19:30ean izango dira astegunetan, larunbatean eta igandean, hilak 24 eta 25, saio bikoitza egongo da (16:45 eta 19:30) eta emanaldiaren ondoren solasaldiak egongo dira pelikuletako protagonistekin: zinemagileak, aktoreak, gidoilariak… Saio guztietara eta itxiera ekitaldira sartzeko bonuak (22 euro) eta eguneko sarrerak (3 euro) salgai daude dagoeneko jaialdiaren webgunean; amaiera galako gonbidapenak Arkabian (Posta kalea, 13-15) lor daitezke gaurtik aurrera.
Bi sari gehiago egongo dira, gainera, film onenaren publikoaren saria eta Gutako Bat saria, zinemarekin lotuta arabar pertsonen lana goraipatzeko.
Ostiralerako, hilak 23, Gaua Paul Urkijoren hirugarren film luzea programatu dute, larunbatean Decorado (16:45) eta Todo lo que no sé (19:30) Ana Lambarriren pelikula ikusi ahalko dira, eta igandean Jone, batzuetan Sara Fantovarena (16:45) eta Faisaien irla Asier Urbieta zuzendariaren lehen film luzea (19:30).
Asteari ekiteko, astelehenean Singular Alberto Gastesiren bigarren film luzea emango dute (19:30), asteartean Los domingos Urrezko Maskorraren irabazlea, asteazkenean Maspalomas, ostegunean Karmele eta ostiralean, urtarrilak 30, El mal Juanma Bajo Ulloaren pelikularik berriena.
Zure interesekoa izan daiteke
Susana Abaitua: "Zoro moduan oihuka aritu naiz etxean, poz aparretan"
Susana Abaitua aktorea Emakumezko Aktore Protagonista Onenaren Goya sarirako izendatu dute, Un fantasma en la batalla filmean egindako lanagatik, eta albistea "nahiko sorpresaz" jaso duela esan du. Hala ere, ez du poza ezkutatzen, eta nabarmendu du, izendatu izan ez balute ere, horrek ez liokeela baliorik kenduko bere aktore lanari, "izendatuak izan ez diren beste kide batzuen lana bezala".
Alauda Ruiz de Azuak, "Los domingos" filmaren zuzendariak, Goya sarietarako 13 izendapenak ospatu ditu
Alauda Ruiz de Azua Los domingos filmeko zuzendari bizkaitarrak Goya sarietarako jaso duen babesa ospatu du astearte honetan. Izendapen horiek hunkitu egin dutela dio, bere lan ingurunea asko zaintzen duelako, "nire aliatuak direla sentitzen dut beti".
Jose Mari Goenaga: "Pelikularen bizialdia luzatzea, izendapen eta sarien bitartez, oso garrantzitsua da"
Jose Mari Goenaga, Maspalomas filmaren zuzendarietako bat, oso pozik agertu da Goya sarietan 9 izendapen jaso berritan. Bereziki poztu du Kandido Uranga aktore-taldeko aktore onenaren sarirako izendatuta egoteak. Sariek eta izendapenek pelikularen bizialdia luzatzen dutela uste du, eta horrek promoziorako duen garrantzia azpimarratu du.
"Los domingos" eta "Maspalomas" izendatu dituzte Goya sarietako film onena izateko
47 euskal profesional eta film izendatu dituzte Goya sarietarako, eta horietatik 13k EITBren parte-hartzea izan dute. Gala Bartzelonan izango da, datorren otsailaren 28an.
"One Battle After Another" eta "Adolescence" nagusi, Urrezko Globoetan
Paul Thomas Anderson zuzendariaren filmak bete egin ditu aurreikuspenak; bederatzi izendapen zituen, eta lau sari jaso ditu. Serieen artean Adolescence izan da sarituena, lau bereganatuta.
'Gaua' filmeko jantziak herritarren eskura jarri dituzte ikusgai
Errenteriako Jantzien Zentroak Paul Urkijoren azken pelikulan erabili diren hainbat jantziren erakusketa antolatu du. XVII. mendean Euskal Herrian erabiltzen ziren jantzien erreplikak dira eta aberatsen eta herri xumearen artean zegoen aldea modu nabarmenean erakusten dute. Martxoaren 22a arte ikusgai egongo dira.
“Los domingos” eta “Maspalomas”, iaz gehien ikusitako pelikulen artean
EZAE Euskadiko Zine Aretoen Elkarteak 2025eko datuak bildu ditu; % 6 jaitsi da ikusle kopurua elkartera bildutako zinema aretoetan, 2024ko datuekin alderatuta.
"El mal", EITBren partaidetza duen Bajo Ulloaren thriller berria, urtarrilaren 16an estreinatuko da
Gasteizen filmatua, Juanma Bajo Ulloaren azken filmak ikuslea eta gaizkia aurrez aurre jartzen ditu. Thrillerraren protagonistak Martin, damurik gabeko hiltzailea, eta Elvira, Martini buruzko liburu batekin arrakasta lortu nahi duen kazetaria dira.
Gizatasunaz, naturaz eta etorkizunaz jardungo dira Zinema eta Zientzia zikloan
Planet of the Apes filmak irekiko du zikloa Gasteizen (urtarrilak 7), Iruñean (urtarrilak 8), Donostian (urtarrilak 9) eta Bilbon (urtarrilak 10), gaztelaniazko azpidatziekin. Film batzuk Donibane Lohizunen ere proiektatuko dira, ohi bezala.