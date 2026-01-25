'Los domingos' y los intérpretes vascos triunfan en los premios Feroz

Los domingos ha obtenido el premio a mejor película dramática en los premios Feroz, en los que la película de Alauda Ruiz de Azúa ha obtenido un total de cinco premios. Todos los premios por las interpretaciones también han ido a parar a actrices y actores vascos.



En la gala celebrada en el Pazo da Cultura de Pontevedra, los galardones que conceden la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), han colmado de reconocimientos a Los domingos, que ha ganado hasta cinco premios: mejor película dramática, mejor directora para Alauda Ruiz de Azúa, mejor actriz protagonista para Patricia López Arnaiz, mejor actriz de reparto para Nagore Aranburu y mejor guion.



"Esto es un milagro. Los siento así", ha expresado la realizadora, que ha recordado que las películas "no se hacen solas, se hacen con los equipos".

Por otro lado, López Arnaiz, que ha obtenido su cuarto premio Feroz, ha destacado la necesidad de dejar a las personas un espacio para ser ellas mismas y tomar sus decisiones y ha condenado las "dinámicas de maltrato hacia los menores".



Maspalomas, de José Mari Goenaga y Aitor Arregi, en la que cuenta con la participación de EITB, ha obtenido dos premios: el de mejor actor protagonista para José Ramón Soroiz y el de mejor actor de reparto para Kandido Uranga.



"Es una garantía trabajar con Moriarti. Quiero dedicar este premio a todos los Vicentes del mundo, deseo que encontréis vuestro sitio", ha declarado Soroiz.





