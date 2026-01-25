'Los domingos' eta euskal aktoreak garaile Feroz sarietan
Alauda Ruiz de Azuaren lanak film onenaren, gidoi onenaren, zuzendari onenaren, aktore protagonista onenaren eta bigarren mailako aktore onenaren sariak lortu ditu. Gizonezko aktore onenen sariak Jose Ramon Soroizek eta Kandido Urangak eskuratu dituzte.
Alauda Ruiz de Azuaren Los domingos filmak 5 sari eskuratu ditu Feroz sarietan, eta irabazle nagusia izan da bart ospatutako galan.
Pontevedrako Pazo da Culturan egindako ekitaldian, Espainiako Zinema Informatzaileen Elkarteak (AICE) film dramatiko onenaren, zuzendari onenaren (Alauda Ruiz de Azua), emakumezko aktore protagonista onenaren (Patricia Lopez Arnaiz), bigarren mailako emakumezko aktore onenaren (Nagore Aranburu) eta gidoi onenaren sariak eman dizkio pelikulari.
"Hau miraria da. Horrela sentitzen ditut", adierazi du zuzendariak, eta erantsi du filmak ez direla "bakarrik" egiten, "taldean" baizik.
Lopez Arnaizek laugarren Feroz saria lortu du. Pertsonei nahi duten bezalakoak izateko espazio bat uzteko beharra nabarmendu du, eta "adingabeen aurkako tratu txarren dinamikak" gaitzetsi ditu.
Jose Mari Goenaga eta Aitor Arregiren Maspalomas filmak (EITBren parte-hartzea du) 2 sari lortu ditu: aktore protagonista onenarena Jose Ramon Soroizi eman diote, eta bigarren mailako gizonezko aktore onenarena, Kandido Urangari.
"Berme bat da Moriartirekin lan egitea. Sari hau munduko Vicente guztiei eskaini nahi diet; zuen lekua aurkitzea nahi dut", adierazi du Soroizek.
Oliver Laxe galiziarrak zuzendutako Sirat filmak arreta handia bereganatu du aste honetan, Oscar sarietan atzerriko film onenaren eta soinu onenaren sarirako izendatu ostean. Feroz sarietan, jatorrizko musika onenaren saria jaso du Kangding Rayk, eta trailer onenarena Aitor Tapiak.
"Modu okerrean teknikari deitzen diegun horiek erreibindikatu nahi ditut, artista handiak eta artisau handiak dira", adierazi du Laxek.
Manuel Gomez Pereiraren La cena lanak komediako film onenaren saria lortu du, eta Telebista atalean, Yakarta eta Poquita fe izan dira garaile nagusiak, hiruna sari eraman baitituzte etxera.
Jacob Elordi 2026ko Oscar sarietarako izendatu dute, Gizonezko Antzeztaldeko Aktore Onenaren sailean
Sinners filmak markak hautsi ditu 16 izendapenekin eta Siratek Nazioarteko Film Onenaren izendapena jaso du. Emma Stone, Jessie Buckley, Rose Byrne, Timothee Chalamet, Leonardo DiCaprio eta Benicio del Toro izango dira izen nagusiak.
Elena eta Telmo Irureta Borjako eccehomoa zaharberritu zuen emakumeari buruzko filmaren protagonistak izango dira
Bixagu euskal ekoiztetxea eta Malagako La Cochera etxea Cecilia. La historia del Ecce Homo de Borja pelikulan lanean ari dira, Cecilia Gimenez Borja Zaragozako herriko elizan fresko bat asmo onez baina ahalmen urriz zaharberritu zuen emakumearen gaineko “begirada intimo eta hunkigarri” batean.
"Benetako istorioak", Fipadoc Biarrizko jaialdian
Bederatzi egunean, 150 film ikusteko aukera izango da Lapurdiko udalerrian. Espainiako eta Portugalgo lanei garrantzi berezia eman diete egitarauan, eta hainbat euskal ekoizpen izango dira, hala nola Idi film laburra eta Akelarre plaza taldearen inguruko dokumentala.
Gautu zen derrepentean Errenteriako Kapitanenea kalean
Jantzien Museoak zinemarekiko zerikusi erabatekoa duen aldi baterako erakusketa estreinatu du Errenterian. Lehenbizikoa! Hainbeste urte pasa eta gero!
Euskal zinemak garai eztia bizi du: zeintzuk dira arrakastaren gakoak?
Azken Goya sarietan 47 izendapen lortu dituzte euskal ekoizpenek. Hala ere, arrakasta hau ez da soilik azken urte honetako kontua. Duela urte batzutatik hona, ekoizpenak ugaritu egin dira eta aretoetan zein sariketetan emaitza onak lortzen ari dira.
Zinemasteak hamar euskal pelikula eskainiko ditu Gasteizko bere egoitza berrian
Euskal zinemaren jaialdiak hamar film proiektatuko ditu urtarrilaren 23tik 30era Vital Fundazioak Posta kalean duen espazio berrian. Amaiera gala eta sari banaketa hilaren 31n egingo dute, Europa jauregian.
Susana Abaitua: "Zoro moduan oihuka aritu naiz etxean, poz aparretan"
Susana Abaitua aktorea Emakumezko Aktore Protagonista Onenaren Goya sarirako izendatu dute, Un fantasma en la batalla filmean egindako lanagatik, eta albistea "nahiko sorpresaz" jaso duela esan du. Hala ere, ez du poza ezkutatzen, eta nabarmendu du, izendatu izan ez balute ere, horrek ez liokeela baliorik kenduko bere aktore lanari, "izendatuak izan ez diren beste kide batzuen lana bezala".
Alauda Ruiz de Azuak, "Los domingos" filmaren zuzendariak, Goya sarietarako 13 izendapenak ospatu ditu
Alauda Ruiz de Azua Los domingos filmeko zuzendari bizkaitarrak Goya sarietarako jaso duen babesa ospatu du astearte honetan. Izendapen horiek hunkitu egin dutela dio, bere lan ingurunea asko zaintzen duelako, "nire aliatuak direla sentitzen dut beti".
Jose Mari Goenaga: "Pelikularen bizialdia luzatzea, izendapen eta sarien bitartez, oso garrantzitsua da"
Jose Mari Goenaga, Maspalomas filmaren zuzendarietako bat, oso pozik agertu da Goya sarietan 9 izendapen jaso berritan. Bereziki poztu du Kandido Uranga aktore-taldeko aktore onenaren sarirako izendatuta egoteak. Sariek eta izendapenek pelikularen bizialdia luzatzen dutela uste du, eta horrek promoziorako duen garrantzia azpimarratu du.