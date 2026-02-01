'Maspalomas', elegida mejor película en la 42ª edición de Zinemastea
Maspalomas, dirigida por Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, ha sido elegida mejor película de la 42ª edición del Festival de Cine Vasco, Zinemastea, que a lo largo de la semana se ha desarrollado en Vitoria.
Te puede interesar
'Maspalomas', mejor película de la 42 edición de Zinemastea
La película se ha hecho también con las distinciones a la mejor dirección y a la mejor interpretación protagonista, para José Ramón Soroiz.
Zinemastea premiará al actor Miguel Garcés
El actor recibirá durante la gala de clausura de la Semana del Cine Vasco de Vitoria el premio Gutako Bat, que destaca a profesionales del cine alavés.
'Los domingos' y los intérpretes vascos triunfan en los premios Feroz
La película de Alauda Ruiz de Azúa ha logrado el premio a mejor película, mejor guion, mejor directora y mejores actrices protagonistas y de reparto. Como mejores actores han sido premiados José Ramón Soroiz y Kandido Uranga.
Jacob Elordi, nominado al Óscar 2026 como Mejor Actor de Reparto
Los Pecadores hace historia con 16 nominaciones y Sirat busca Mejor Película Internacional. Emma Stone, Jessie Buckley, Rose Byrne, Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio y Benicio del Toro encabezan las categorías de actuación.
Elena y Telmo Irureta protagonizarán una película sobre la restauradora de eccehomo de Borja
La productora vasca Bixagu y la malagueña La Cochera trabajan en la película "Cecilia. La historia del Ecce Homo de Borja", “una mirada íntima y emotiva” sobre Cecilia Giménez, autora de bienintecionada pero fallida restauración de un fresco en la iglesia de Borja, Zaragoza.
"Historias reales", en el festival Fipadoc de Biarritz
Durante nueve días, se podrán ver en la localidad labortana 150 películas. La programación ha ofrecido una atención especial al cine de España y Portugal, y se podrán ver algunas producciones vascas como el cortometraje “Idi” y el documental sobre el grupo musical Akelarre.
El cine vasco vive una época dulce: ¿cuáles son las claves del éxito?
Las producciones vascas han obtenido 47 nominaciones para los premios Goya. El auge del cine vasco es algo que viene ocurriendo desde hace algunos años. El número de producciones ha ido aumentado y los resultados en los premios y los festivales son cada vez mejores.
Zinemastea ofrecerá diez películas vascas en su nueva sede en Vitoria
El festival de cine vasco programa diez películas entre el 23 y el 30 de enero en el nuevo espacio de la Fundación Vital en la calle Postas. La gala de clausura y entrega de premios se celebrará el 31 de enero en el Palacio Europa.
Susana Abaitua: “He estado gritando como una loca en casa de alegría por la nominación”
La actriz Susana Abaitua ha sido nominada al Goya de Mejor Actriz Protagonista por su papel en Un fantasma en la batalla, y asegura que ha recibido la noticia con “bastante sorpresa”. Sin embargo, no esconde su alegría, y subraya que, aunque no hubiese sido nominada, eso no quitaría valor a su trabajo como actriz, “como el de otras compañeras que no han sido nominadas”.