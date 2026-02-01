Hoy es noticia
'Maspalomas', elegida mejor película en la 42ª edición de Zinemastea

Euskaraz irakurri: 'Maspalomas', film onena Zinemastearen 42. edizioan
Maspalomas, dirigida por Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, ha sido elegida mejor película de la 42ª edición del Festival de Cine Vasco, Zinemastea, que a lo largo de la semana se ha desarrollado en Vitoria.

