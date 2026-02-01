Albiste da
'Maspalomas', film onena Zinemastearen 42. edizioan

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Maspalomas, Jose Mari Goenagak eta Aitor Arregik zuzendutako filma Zinemastearen 42. edizioko onena izendatu dute.

Zinema Gasteiz Zinema

