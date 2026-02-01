'Maspalomas', mejor película de la 42 edición de Zinemastea

Maspalomas dirigida por José María Goenaga y Aitor Arregi ha sido elegida mejor película de la 42 edición del Festival de Cine Vasco, Zinemastea, que a lo largo de la semana se ha desarrollado en Vitoria.



El jurado de este evento organizado por la Fundación Vital ha destacado que esta cinta es una "película redonda y arriesgada" que habla "sin pudor" de la homosexualidad en la tercera edad.



La película se ha hecho también con las distinciones a la mejor dirección y a la mejor interpretación protagonista, en este caso a José Ramón Soroiz.

El protagonista de Maspalomas comparte premio al mejor protagonista con Olaia Aguayo de Jone, batzuetan.



Nagore Aramburu es la mejor intérprete de reparto en este festival por su papel en Los Domingos.



El premio al mejor guion ha sido para Alberto Vázques y Frances Xavier Manuel Ruiz por Decorado, que para el jurado es "un agudo y original retrato del ultra capitalismo".



Gaua de Paul Urkijo ve reconocida su banda sonora original como la mejor de este evento. Para el jurado Aranzazu Calleja y Maite Arroitajauregi logran con su trabajo "una enigmática y magnífica música ancestral, oscura".



Las distinciones de la gala de clausura se han completado con el premio del público a la mejor película, que ha sido para Jone, batzueta de Sara Fantova.