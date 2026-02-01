VITORIA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

'Maspalomas', mejor película de la 42 edición de Zinemastea

La película se ha hecho también con las distinciones a la mejor dirección y a la mejor interpretación protagonista, para José Ramón Soroiz.
Jose Ramon Soroiz "Maspalomas" filmaren irudi batean
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: 'Maspalomas', Zinemastearen 42. edizioko film onena
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Maspalomas dirigida por José María Goenaga y Aitor Arregi ha sido elegida mejor película de la 42 edición del Festival de Cine Vasco, Zinemastea, que a lo largo de la semana se ha desarrollado en Vitoria.

El jurado de este evento organizado por la Fundación Vital ha destacado que esta cinta es una "película redonda y arriesgada" que habla "sin pudor" de la homosexualidad en la tercera edad.

La película se ha hecho también con las distinciones a la mejor dirección y a la mejor interpretación protagonista, en este caso a José Ramón Soroiz.

El protagonista de Maspalomas comparte premio al mejor protagonista con Olaia Aguayo de Jone, batzuetan.

Nagore Aramburu es la mejor intérprete de reparto en este festival por su papel en Los Domingos.

El premio al mejor guion ha sido para Alberto Vázques y Frances Xavier Manuel Ruiz por Decorado, que para el jurado es "un agudo y original retrato del ultra capitalismo".

Gaua de Paul Urkijo ve reconocida su banda sonora original como la mejor de este evento. Para el jurado Aranzazu Calleja y Maite Arroitajauregi logran con su trabajo "una enigmática y magnífica música ancestral, oscura".

Las distinciones de la gala de clausura se han completado con el premio del público a la mejor película, que ha sido para Jone, batzueta de Sara Fantova.

“Los domingos” y “Maspalomas” nominadas como mejor película en los Premios Goya
Cine

Te puede interesar

La actriz Susana Abaitua durante la lectura de los nominados y nominadas a la 40 edición de los Premios Goya, en la Academia de Cine, a 13 de enero de 2026, en Madrid (España). A la 40 edición de los Premios Goya optan un total de 218 películas españolas estrenadas en nuestro país entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. De estas 218 producciones, 122 son de ficción, 87 documentales y 9 de animación. Raúl Terrel / Europa Press FAMOSOS;LECTURA;PREMIOS;GOYA;CINE 13/1/2026
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Susana Abaitua: “He estado gritando como una loca en casa de alegría por la nominación”

La actriz Susana Abaitua ha sido nominada al Goya de Mejor Actriz Protagonista por su papel en Un fantasma en la batalla, y asegura que ha recibido la noticia con “bastante sorpresa”. Sin embargo, no esconde su alegría, y subraya que, aunque no hubiese sido nominada, eso no quitaría valor a su trabajo como actriz, “como el de otras compañeras que no han sido nominadas”.
Cargar más
Publicidad
X