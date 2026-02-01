'Maspalomas', Zinemastearen 42. edizioko film onena
Zuzendari onenaren eta aktore onenaren sariak ere jaso ditu, azken hori Jose Ramon Soroizek egindako lanagatik.
Jose Mari Goenagak eta Aitor Arregik zuzendutako Maspalomas filma aukeratu dute asteon Gasteizen egin duten 42. Zinemastearen film onena.
Vital Fundazioak antolatutako ekitaldi honetako epaimahaiak nabarmendu duenez, "film biribila eta arriskutsua" da, eta "lotsarik gabe" hitz egiten du hirugarren adinekoen homosexualitateaz.
Filmak zuzendari onenaren eta aktore onenaren sariak ere jaso ditu, azken hori Jose Ramon Soroizek egindako lanagatik.
Maspalomas filmeko protagonistak Olaia Aguayo Jone, batzuetan pelikulako aktore protagonistarekin partekatu du saria.
Nagore Aranbururi bigarren mailako interpreterik onenaren saria eman diote Los domingos filmean egindako lanagatik.
Gidoi onenaren saria Alberto Vazquez eta Frances Xavier Manuel Ruizentzat izan da, Decorado lanagatik. Epaimahaiarentzat "ultrakapitalismoaren erretratu zorrotza eta originala" egin dute.
Paul Urkijoren Gauari soinu-banda onenaren saria eman diote. Aranzazu Callejak eta Maite Arroitajauregik "antzinako musika ilun eta enigmatikoa" lortu dute euren lanarekin, epaimahaiaren arabera.
Publikoaren saria emanda bukatu dute ekitaldia, eta Sara Fantovaren Jone, batzuetan filmak eskuratu du.
Zure interesekoa izan daiteke
'Maspalomas', film onena Zinemastearen 42. edizioan
Maspalomas, Jose Mari Goenagak eta Aitor Arregik zuzendutako filma Zinemastearen 42. edizioko onena izendatu dute.
Filmen soinuak non, emakumeak han
Pelikulak ikusi egiten dira. Pelikulak aditu egiten dira. Izan itzazue belarriak tente.
Miguel Garces aktoreak jasoko du Zinemastearen Gutako Bat saria
Garcesek larunbatean jasoko du Arabako zinemagintzako profesional nabarmenei ematen zaien golaroda, Zinemastea jaialdiaren amaiera galan.
"Los domingos" eta euskal aktoreak garaile, Feroz sarietan
Alauda Ruiz de Azuaren lanak film onenaren, gidoi onenaren, zuzendari onenaren, aktore protagonista onenaren eta bigarren mailako aktore onenaren sariak lortu ditu. Gizonezko aktore onenen sariak Jose Ramon Soroizek eta Kandido Urangak eskuratu dituzte.
Jacob Elordi 2026ko Oscar sarietarako izendatu dute, Gizonezko Antzeztaldeko Aktore Onenaren sailean
Sinners filmak markak hautsi ditu 16 izendapenekin eta Siratek Nazioarteko Film Onenaren izendapena jaso du. Emma Stone, Jessie Buckley, Rose Byrne, Timothee Chalamet, Leonardo DiCaprio eta Benicio del Toro izango dira izen nagusiak.
Elena eta Telmo Irureta Borjako eccehomoa zaharberritu zuen emakumeari buruzko filmaren protagonistak izango dira
Bixagu euskal ekoiztetxea eta Malagako La Cochera etxea Cecilia. La historia del Ecce Homo de Borja pelikulan lanean ari dira, Cecilia Gimenez Borja Zaragozako herriko elizan fresko bat asmo onez baina ahalmen urriz zaharberritu zuen emakumearen gaineko “begirada intimo eta hunkigarri” batean.
"Benetako istorioak", Fipadoc Biarrizko jaialdian
Bederatzi egunean, 150 film ikusteko aukera izango da Lapurdiko udalerrian. Espainiako eta Portugalgo lanei garrantzi berezia eman diete egitarauan, eta hainbat euskal ekoizpen izango dira, hala nola Idi film laburra eta Akelarre plaza taldearen inguruko dokumentala.
Gautu zen derrepentean Errenteriako Kapitanenea kalean
Jantzien Museoak zinemarekiko zerikusi erabatekoa duen aldi baterako erakusketa estreinatu du Errenterian. Lehenbizikoa! Hainbeste urte pasa eta gero!
Euskal zinemak garai eztia bizi du: zeintzuk dira arrakastaren gakoak?
Azken Goya sarietan 47 izendapen lortu dituzte euskal ekoizpenek. Hala ere, arrakasta hau ez da soilik azken urte honetako kontua. Duela urte batzutatik hona, ekoizpenak ugaritu egin dira eta aretoetan zein sariketetan emaitza onak lortzen ari dira.