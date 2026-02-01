Albiste da
GASTEIZ
'Maspalomas', Zinemastearen 42. edizioko film onena

Zuzendari onenaren eta aktore onenaren sariak ere jaso ditu, azken hori Jose Ramon Soroizek egindako lanagatik.

Jose Ramon Soroiz "Maspalomas" filmaren irudi batean
Agentziak | EITB

Jose Mari Goenagak eta Aitor Arregik zuzendutako Maspalomas filma aukeratu dute asteon Gasteizen egin duten 42. Zinemastearen film onena.

Vital Fundazioak antolatutako ekitaldi honetako epaimahaiak nabarmendu duenez, "film biribila eta arriskutsua" da, eta "lotsarik gabe" hitz egiten du hirugarren adinekoen homosexualitateaz.

Filmak zuzendari onenaren eta aktore onenaren sariak ere jaso ditu, azken hori Jose Ramon Soroizek egindako lanagatik.

Maspalomas filmeko protagonistak Olaia Aguayo Jone, batzuetan pelikulako aktore protagonistarekin partekatu du saria.

Nagore Aranbururi bigarren mailako interpreterik onenaren saria eman diote Los domingos filmean egindako lanagatik.

Gidoi onenaren saria Alberto Vazquez eta Frances Xavier Manuel Ruizentzat izan da, Decorado lanagatik. Epaimahaiarentzat "ultrakapitalismoaren erretratu zorrotza eta originala" egin dute.

Paul Urkijoren Gauari soinu-banda onenaren saria eman diote. Aranzazu Callejak eta Maite Arroitajauregik "antzinako musika ilun eta enigmatikoa" lortu dute euren lanarekin, epaimahaiaren arabera.

Publikoaren saria emanda bukatu dute ekitaldia, eta Sara Fantovaren Jone, batzuetan filmak eskuratu du.

"Los domingos" eta "Maspalomas", Goya sarietan film onena izateko izendatuak
Zinema

