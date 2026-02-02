Cine
La industria del cine vasco está en constante crecimiento y ya se nota en la Escuela de Cine del País Vasco

Euskaraz irakurri: Euskal zinemaren industria etengabeko hazkundean dago, eta Euskal Herriko Zinema Eskolan nabaritu dute
Con el objetivo de dar el salto al ámbito profesional en los próximos años, cada vez hay más actores y actrices jóvenes en las escuelas de cine. Los alumnos y las alumnas de la Escuela de Cine del País Vasco reconocen que el auge que vive el sector hace que miren al futuro con esperanza y motivación.

