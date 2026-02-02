PREMIOS GOYA
Las producciones vascas protagonizan la fiesta de los nominados a los Goya

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Euskal ekoizpenak protagonista Goya sarietarako izendatuen jaian
EITB

Madrid ha acogido una fiesta para los nominados a los premios Goya. Las producciones vascas, con 47 nominaciones, han tenido una notable presencia. Directores, productores y actores vascos han desfilado por la alfombra con una gran sonrisa, satisfechos e ilusionados. Esta fiesta marca la cuenta atrás para la gala que se celebrará el 28 de febrero en Barcelona.

