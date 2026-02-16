Teaser
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Así es “Cada día nace un listo”, nueva película de Arantxa Echevarría tras “La infiltrada”

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Horrelakoa da “Cada día nace un listo”, Arantxa Echevarriak “La infiltrada”ren ondoren egin duen filma

Última actualización

Cada día nace un listo, nueva película de la cineasta bilbaína Arantxa Echevarría, se estrenará en el festival de cine de Málaga, que se celebra entre el 6 y el 15 de marzo. 

El film, “una sátira ácida y mordaz”, se presentará en la Sección Oficial, fuera de concurso, antes de su estreno en cines el próximo 22 de mayo.

Escrita por Echevarría y Patricia Campo, Cada día nace un listo está protagonizada por Hugo Silva, Susi Sánchez, Dafne Fernández, Jaime Olías, Ginés García Millán, Diego Anido, Markos Marín, Marina Ostolaza, Sofía Otero y Javier Tolosa, con la colaboración especial de Belén Rueda, Pedro Casablanc y Gonzalo de Castro. 

EITB participa en una producción de Lazona Zinema y Lamia Producciones.

Cada día nace un listo es el sexto largometraje de Echevarría después de Carmen y Lola (2018), La Familia Perfecta (2021), Chinas (2023), Políticamente Incorrectos (2024) y La infiltrada (2024).

Cine

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X