20-25 de abril
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Diecinueve películas competirán en la Sección Oficial del festival Punto de Vista de Navarra

El Festival Internacional de Cine Documental de Navarra abrirá la programación de su vigésima edición con “Benita”, de Alan Berliner, y “Una película de miedo” será la película de clausura.
Punto de Vista jaialdiko Sail Ofizialeko pelikula: 13. Nuestro Cuerpo Es Una Estrella Que Se Expande, Tania Hernández Velasco y Semillites Hernández Velasco. México. 2025. 84 min.
El largometraje documental "Nuestro cuerpo es una estrella que se expande" es una de las películas de la Sección Oficial
Euskaraz irakurri: Hemeretzi film lehiatuko dira Nafarroako Punto de Vista jaialdian
author image

EITB

Última actualización

Un total de diecinueve películas (ocho largometrajes y once cortometrajes) competirán por los premios de la sección oficial de Punto de Vista' el Festival Internacional de Cine Documental de Navarra, cuya vigésima edición se celebrará del 20 al 25 de abril.

'Benita', del estadounidense Alan Berliner, inaugurará el certamen, mientras que la cinta de clausura será 'Una película de miedo', del brasileño Sergio Oksman, estrenada en el pasado Zinemaldia.

Este año se registraron cerca de 900 películas para la sección oficial, entre las cuales se han escogido las diecinueve que competirán por los galardones del festival, por ejemplo, las producciones más recientes de cineastas y artistas como Carlos Casas, Gala Hernández López, Rocío Mesa, Adrián Canoura, Adrià Expòsit-Goy y Víctor Ladera.

De las películas de la sección oficial, cuatro son estrenos mundiales: los cortometrajes 'Coroa de Espinhos', de Francisco Mouro Relvas; 'OAO', de Rocío Mesa; 'Sin ton ni son', de Víctor Ladera; y 'Vegetare', de Adrià Expòsit-Goy.

Los filmes de la sección oficial podrán conseguir alguno de los premios que otorgará el jurado internacional, que se anunciará próximamente, así como los que dará el jurado de la juventud y el propio público del festival en la gala de clausura.

EITB participa en el festival patrocinando el premio al mejor cortometraje (3000 euros)

En la rueda de prensa celebrada este lunes en Pamplona para presentar la sección oficial, el nuevo director artístico del certamen, Miquel Martí Freixas, ha afirmado que su intención es seguir con "el espíritu de riesgo, de prestigio y de búsqueda que lo ha caracterizado desde el principio de manera ininterrumpida hasta hoy en día".

Pamplona Cine

Te puede interesar

Alauda Ruiz de Azúa en el programa "12 minutos"
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Alauda Ruiz de Azúa: "Es excepcional que una película no solo esté en la conversación cinematográfica, sino también en la social"

Alauda Ruiz de Azúa ha sido entrevistada por Arantza Ruiz en el espacio "12 minutos" de ETB-2. La directora de "Los domingos" ha explicado cómo está viviendo el éxito de la película y cómo afronta la gala de los premios Goya que se celebrará este próximo sábado y en la que la película está nominada en 13 categorías. 

"Cada día nace un listo" Arantxa Echevarriaren pelikularen teaser kartela.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Así es “Cada día nace un listo”, nueva película de Arantxa Echevarría tras “La infiltrada”

Cada día nace un listo, nueva película de la cineasta bilbaína Arantxa Echevarría, se estrenará en el festival de cine de Málaga, que se celebra entre el 6 y el 15 de marzo.  El film, “una sátira ácida y mordaz”, se presentará en la Sección Oficial, fuera de concurso, antes de su estreno en cines el próximo 22 de mayo. Escrita por Echevarría y Patricia Campo, Cada día nace un listo está protagonizada por Hugo Silva, Susi Sánchez, Dafne Fernández, Jaime Olías, Ginés García Millán, Diego Anido, Markos Marín, Marina Ostolaza, Sofía Otero y Javier Tolosa, con la colaboración especial de Belén Rueda, Pedro Casablanc y Gonzalo de Castro.  EITB participa en una producción de Lazona Zinema y Lamia Producciones. Cada día nace un listo es el sexto largometraje de Echevarría después de Carmen y Lola (2018), La Familia Perfecta (2021), Chinas (2023), Políticamente Incorrectos (2024) y La infiltrada (2024).

Cargar más
Publicidad
X