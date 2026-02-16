Un total de diecinueve películas (ocho largometrajes y once cortometrajes) competirán por los premios de la sección oficial de Punto de Vista' el Festival Internacional de Cine Documental de Navarra, cuya vigésima edición se celebrará del 20 al 25 de abril.

'Benita', del estadounidense Alan Berliner, inaugurará el certamen, mientras que la cinta de clausura será 'Una película de miedo', del brasileño Sergio Oksman, estrenada en el pasado Zinemaldia.

Este año se registraron cerca de 900 películas para la sección oficial, entre las cuales se han escogido las diecinueve que competirán por los galardones del festival, por ejemplo, las producciones más recientes de cineastas y artistas como Carlos Casas, Gala Hernández López, Rocío Mesa, Adrián Canoura, Adrià Expòsit-Goy y Víctor Ladera.

De las películas de la sección oficial, cuatro son estrenos mundiales: los cortometrajes 'Coroa de Espinhos', de Francisco Mouro Relvas; 'OAO', de Rocío Mesa; 'Sin ton ni son', de Víctor Ladera; y 'Vegetare', de Adrià Expòsit-Goy.

Los filmes de la sección oficial podrán conseguir alguno de los premios que otorgará el jurado internacional, que se anunciará próximamente, así como los que dará el jurado de la juventud y el propio público del festival en la gala de clausura.

EITB participa en el festival patrocinando el premio al mejor cortometraje (3000 euros)

En la rueda de prensa celebrada este lunes en Pamplona para presentar la sección oficial, el nuevo director artístico del certamen, Miquel Martí Freixas, ha afirmado que su intención es seguir con "el espíritu de riesgo, de prestigio y de búsqueda que lo ha caracterizado desde el principio de manera ininterrumpida hasta hoy en día".