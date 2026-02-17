Óbito
Muere el actor Robert Duvall, a los 95 años

El aclamado actor de “Apocalypse Now” y “El Padrino”, premio Donostia en el Zinemaldia 2003, murió la noche del domingo en Virgina, según informó su viuda, Luciana Duvall.
London (United Kingdom), 16/02/2026.- (FILE) - US actor and cast member Robert Duvall arrives at the world premiere of 'Jack Reacher' in Leicester Square in London, Britain, 10 December 2012 (reissued 16 February 2026). Robert Duvall 'passed away peacefully at home, surrounded by love and comfort' at the age of 95, his wife, Luciana, wrote in a message on Facebook on 16 February 2026. (Cine, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA
Rober Duvall. Foto: Efe.
Euskaraz irakurri: Robert Duvall aktorea hil da, 95 urte zituela
Robert Duvall, aclamado actor de cintas icónicas como Apocalypse Now y El Padrino, murió en la noche del domingo a los 95 años en su hogar de Middleburg, Virginia, rodeado de sus familiares, según informó este lunes su viuda, Luciana Duvall.

Siete veces nominado al Óscar y ganador por encarnar a un vagabundo excantante de country en Tender Mercies (Gracias y favores), de 1983, el intérprete tuvo una extensa carrera primero sobre las tablas, luego en la televisión y después en el cine, donde marcó con sus papeles la historia del séptimo arte.

Robert Duvall, nacido en San Diego el 5 de enero de 1931, debutó en el cine con Matar a un ruiseñor (Robert Mulligan, 1962), al tiempo que mantuvo sus papeles televisivos.

Su papel como Tom Hagen, el “consigliere" de la familia Corleone en El Padrino (Francis Ford Coppola, 1972), que le valió su primera nominación al Oscar, y El Padrino II (1974), lo lanzó a la fama internacional.

Con Ford Coppola repetiría como el teniente coronel Bill Kilgore en Apocalypse Now (1979). Su ahora legendaria frase: “Me encanta el olor del napalm por la mañana" se convirtió en una de las más célebres de la historia del cine.

Además de un Oscar, Duvall alcanzó un premio BAFTA, cuatro Globos de Oro, dos Emmy y un premio SAG del Sindicato de Actores de Cine.

En 2005, recibió la Medalla Nacional de las Artes de manos del entonces presidente estadounidense, George W. Bush en la Casa Blanca.

