Muere el actor Robert Duvall, a los 95 años

Robert Duvall, aclamado actor de cintas icónicas como Apocalypse Now y El Padrino, murió en la noche del domingo a los 95 años en su hogar de Middleburg, Virginia, rodeado de sus familiares, según informó este lunes su viuda, Luciana Duvall.

Siete veces nominado al Óscar y ganador por encarnar a un vagabundo excantante de country en Tender Mercies (Gracias y favores), de 1983, el intérprete tuvo una extensa carrera primero sobre las tablas, luego en la televisión y después en el cine, donde marcó con sus papeles la historia del séptimo arte.

Robert Duvall, nacido en San Diego el 5 de enero de 1931, debutó en el cine con Matar a un ruiseñor (Robert Mulligan, 1962), al tiempo que mantuvo sus papeles televisivos.

Su papel como Tom Hagen, el “consigliere" de la familia Corleone en El Padrino (Francis Ford Coppola, 1972), que le valió su primera nominación al Oscar, y El Padrino II (1974), lo lanzó a la fama internacional.

Con Ford Coppola repetiría como el teniente coronel Bill Kilgore en Apocalypse Now (1979). Su ahora legendaria frase: “Me encanta el olor del napalm por la mañana" se convirtió en una de las más célebres de la historia del cine.

Además de un Oscar, Duvall alcanzó un premio BAFTA, cuatro Globos de Oro, dos Emmy y un premio SAG del Sindicato de Actores de Cine.

En 2005, recibió la Medalla Nacional de las Artes de manos del entonces presidente estadounidense, George W. Bush en la Casa Blanca.